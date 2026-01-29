У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

Он отметил, что в настоящее время меняется характер операций иностранного влияния — они становятся дешевле, массовее и технологически более продвинутыми, что увеличивает риски и для Латвии. «Если раньше операции влияния были в некотором смысле ремеслом, то сейчас мы видим их индустриализацию», — подчеркнул Сартс.

По его словам, искусственный интеллект всё чаще используется как для массовой генерации контента, так и для создания фальшивых профилей и автоматизированных «участников дискуссий», которые способны выглядеть и вести себя как реальные люди. Особенно тревожной тенденцией является проникновение таких аккаунтов в небольшие сообщества по интересам и дискуссионные группы, где они могут пытаться перехватывать динамику общения и направлять обсуждение в нужную сторону, распространяя выгодные им нарративы, отметил Сартс.

Он также предупредил, что крайне важно своевременно распознавать и предотвращать манипуляции, поскольку в избирательном процессе решающую роль играет доверие общества. По словам Сартса, при выявлении потенциально манипулятивного контента учреждениям необходимо незамедлительно его проверять и при необходимости применять соответствующие правовые инструменты.

В свою очередь директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил, что Латвия уже начала скоординированную подготовку для укрепления устойчивости к внешним угрозам в процессе выборов в Сейм. «Государственное управление относится к этому риску серьёзно и повышает готовность своевременно выявлять и снижать угрозы, в том числе за счёт совершенствования межведомственного взаимодействия и привлечения экспертов», — отметил Кронбергс, добавив, что важную роль в этом процессе играют и неправительственные организации.

Ранее сообщалось, что в этом месяце была поддержана инициатива по созданию межведомственной рабочей группы, задачей которой станет выявление и управление рисками с целью обеспечения безопасного и демократичного проведения выборов в Сейм, запланированных на осень этого года.

В аннотации к проекту распоряжения поясняется, что для проведения честных, демократичных и прозрачных выборов в Сейм необходимо участие нескольких институтов, которые будут отвечать как за физическую, так и за цифровую безопасность.

Рабочую группу возглавит Кронбергс, его заместителем станет председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис. В состав группы также войдут директор Департамента стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел Ласма Грейдане, заместитель председателя ЦИК Ивета Блауа, руководитель юридического и аналитического отдела Департамента координации и аналитики цифровых услуг Центра защиты прав потребителей (PTAC) Занда Давида, директор Департамента коммуникаций Министерства юстиции Илзе Леймане, заместитель государственного секретаря Министерства умного управления и регионального развития по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс, а также советник президента Латвии по вопросам законодательства и международного права Кристине Лице.

В рабочую группу также включены руководитель группы коммуникаций Министерства иностранных дел Солвита Мартинсоне, директор Департамента координации и аналитики цифровых услуг PTAC Дайнис Платацс, председатель Административного окружного суда Оярс Приедитис, заместитель директора Государственного агентства цифрового развития по вопросам электронного управления Эгита Рудзите, начальник отдела кризисного управления Государственной полиции Артурс Смилга, председатель Административного районного суда Айга Путниня, а также руководитель первого отдела третьего управления Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Амилия Райтумa.

Кроме того, в работе группы будут участвовать руководитель юридического департамента Национального совета по электронным СМИ Даце Балоде, советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквелис, заместитель начальника Управления ресурсов и кризисного управления Главного управления полиции порядка Государственной полиции, начальник отдела кризисного управления Эрикс Эледс, руководитель группы управления и соответствия учреждения по предотвращению инцидентов информационной безопасности «Cert.lv» Кристианс Тетерс, председатель Совета общественных электронных СМИ Санита Уплея-Егермане, директор Департамента обработки персональных данных Управления по делам гражданства и миграции Улдис Апситис, а также представители Службы государственной безопасности и Бюро по защите Сатверсме.

Рабочей группе предстоит координировать обмен информацией о деятельности внешнего влияния в информационном пространстве Латвии и меры по предотвращению таких воздействий. В числе задач также обозначена координация вопросов, связанных с защитой и устойчивостью информационных технологий, необходимых для проведения выборов в Сейм, от внешних вмешательств.

Как сообщил Кронбергс, к работе группы также приглашён Сартс, который своей экспертизой поможет ещё более эффективно и своевременно выявлять и снижать внешние угрозы для выборов.





