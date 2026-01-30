Латвийцы выбирают кебабные вместо ресторанов высокого уровня: почему?

Представители отрасли и эксперты считают, что закрытие ресторанов столь высокого уровня не происходит просто так - это сигнал для всего рынка. Так что же происходит?

В конце 2025 года Латвия заняла последнее место в Европейском союзе по фактическому индивидуальному потреблению на одного жителя - оно составляло около 72% от среднего показателя по Европе.

Этот показатель отражает реальное материальное состояние населения.

Тем временем на фоне ухода престижных ресторанов в центре Риги продолжают открываться новые кебабные и рестораны азиатской кухни. Рынок теряет заведения с высокой добавленной стоимостью, а вместе с ними - значительную часть гастрономического облика столицы, считают эксперты.

"Сегодня решила закрыть кафе. Последней каплей стал этот ужасный холод: отапливать огромные помещения слишком дорого, а людей в Старой Риге почти нет", - говорит Наталия Фишман, владелица кафе "NF Place" на улице Грециниеку.

Ранее в этих же помещениях был ресторан "Pinot", но и он закрылся. Представители ресторанного бизнеса отмечают, что такие истории в настоящее время довольно типичны. Рынок стал чрезвычайно нестабильным: вывески и концепции за год могут меняться несколько раз. Сегодня здесь пекарня, завтра - пиццерия, а послезавтра - новый ресторан.

Руководитель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис подчеркивает, что закрытие ресторанов, включенных в "Michelin Guide", нельзя воспринимать как индивидуальные неудачи отдельных предпринимателей - это отражение общего состояния отрасли.

(Delfi.lv)