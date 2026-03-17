Езда в пьяном виде: певцу Нормунду Рутулису предъявлено обвинение

В прокуратуре отметили, что после предъявления обвинения по делам такой категории возможны три варианта: прокуратура сама назначает наказание; прокуратура договаривается с обвиняемым о признании вины и наказании и просит суд утвердить это соглашение; либо дело передается в суд для рассмотрения в общем порядке.

Как уже сообщалось, в субботу, 14 марта, незадолго до полуночи в Риге на улице Лачплеша произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Cupra. В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители установили, что один из водителей управлял автомобилем с содержанием алкоголя около двух промилле.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.

Также предусматривается конфискация транспортного средства, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался пройти проверку на наличие алкоголя или других опьяняющих веществ. Если же автомобилем в состоянии опьянения управляло лицо, которому он не принадлежит, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года или пробационный надзор, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на пять лет.