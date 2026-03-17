Езда в пьяном виде: певцу Нормунду Рутулису предъявлено обвинение

© LETA 17 марта, 2026 07:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура предъявила обвинение певцу Нормунду Рутулису за управление автомобилем в состоянии опьянения, выяснило агентство LETA. В прокуратуре подтвердили агентству, что в понедельник было начато уголовное преследование по факту управления автомобилем в состоянии опьянения, зафиксированного в субботу в центре Риги. В настоящее время этому лицу предъявлено обвинение.

В прокуратуре отметили, что после предъявления обвинения по делам такой категории возможны три варианта: прокуратура сама назначает наказание; прокуратура договаривается с обвиняемым о признании вины и наказании и просит суд утвердить это соглашение; либо дело передается в суд для рассмотрения в общем порядке.

Как уже сообщалось, в субботу, 14 марта, незадолго до полуночи в Риге на улице Лачплеша произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Cupra. В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители установили, что один из водителей управлял автомобилем с содержанием алкоголя около двух промилле.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.

Также предусматривается конфискация транспортного средства, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался пройти проверку на наличие алкоголя или других опьяняющих веществ. Если же автомобилем в состоянии опьянения управляло лицо, которому он не принадлежит, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года или пробационный надзор, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

