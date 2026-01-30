Ещё и ветер северный: в ближайшие сутки продолжится усиление мороза

Погода будет преимущественно солнечной, небольшая облачность ожидается на севере Курземе и на востоке страны. Местами возможны небольшой снег и иней. В основном будет дуть слабый восточный ветер, переходящий в северный.

Прогнозируется, что самой холодной станет ночь на понедельник, когда температура воздуха во многих регионах Латвии может опуститься до -28...-33 градусов, при этом 30-градусный мороз возможен и в Рижском регионе.

Дневная температура составит -10...-18 градусов, на севере Курземе - до -7...-10 градусов.

Ожидается, что в течение следующей недели морозы ослабнут, увеличится облачность, однако и во второй половине недели местами при ясном небе температура воздуха ночью может понизиться до -20 градусов.

Самая низкая температура воздуха в Латвии этой зимой составила -28,4 градуса утром 30 января на метеостанции в Даугавпилсе. 30-градусный мороз в Латвии не регистрировался с 8 января 2024 года, а -33 градуса в последний раз были зафиксированы в феврале 2012 года.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая неделя февраля в Латвии ожидается на 8 градусов холоднее нормы, вторая неделя может быть на 5 градусов холоднее среднего показателя 1991-2020 годов, а вторая половина месяца прогнозируется примерно на 2 градуса холоднее обычного. Таким образом, средняя температура воздуха за месяц может быть на 4 градуса ниже нормы.