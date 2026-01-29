По словам директора по персоналу Circle K в странах Балтии Ундине Микелсоне, несмотря на то что большинство клиентов обычно ведут себя корректно, доброжелательно и с пониманием, опыт сотрудников свидетельствует: случаи неприемлемого и хамского отношения всё ещё происходят.

Чаще всего напряжённые и агрессивные инциденты возникают в ночное время. Работники отмечают, что в конфликтных ситуациях службы охраны не всегда могут быстро прибыть на место, а часть неприятных случаев связана с неправильным использованием инфраструктуры автозаправочных станций. В Латвии одной из распространённых причин конфликтов становится требование клиентов обслуживать их на русском языке, что нередко переходит в грубое общение.

В Circle K подчёркивают, что компания уделяет внимание обучению персонала методам урегулирования сложных ситуаций. Сотрудники могут анонимно сообщать о неприятных инцидентах на работе и при необходимости бесплатно обращаться за психологической помощью. Кроме того, на автозаправках действует система видеонаблюдения и реализуется комплекс мер по предотвращению ограблений.