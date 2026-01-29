Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Требуют говорить по-русски! Работники заправок жалуются на хамство клиентов

29 января, 2026 18:19

Исследование, проведённое компанией Circle K среди сотрудников в странах Балтии, показало, что с грубым и оскорбительным поведением клиентов сталкивались 28% работников — фактически каждый третий. Наиболее распространённой формой такого поведения были крики и нецензурная брань, на которые пришлось 52% всех случаев. Далее следуют угрозы (26%), физическое воздействие (13%), оскорбления сексуального характера (7%) и расистские высказывания (2%).

По словам директора по персоналу Circle K в странах Балтии Ундине Микелсоне, несмотря на то что большинство клиентов обычно ведут себя корректно, доброжелательно и с пониманием, опыт сотрудников свидетельствует: случаи неприемлемого и хамского отношения всё ещё происходят.

Чаще всего напряжённые и агрессивные инциденты возникают в ночное время. Работники отмечают, что в конфликтных ситуациях службы охраны не всегда могут быстро прибыть на место, а часть неприятных случаев связана с неправильным использованием инфраструктуры автозаправочных станций. В Латвии одной из распространённых причин конфликтов становится требование клиентов обслуживать их на русском языке, что нередко переходит в грубое общение.

В Circle K подчёркивают, что компания уделяет внимание обучению персонала методам урегулирования сложных ситуаций. Сотрудники могут анонимно сообщать о неприятных инцидентах на работе и при необходимости бесплатно обращаться за психологической помощью. Кроме того, на автозаправках действует система видеонаблюдения и реализуется комплекс мер по предотвращению ограблений.

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

