Рига поможет бездомным в лютый мороз: согреют, накормят и спать уложат

© LETA 29 января, 2026 17:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С учетом того, что в ближайшие дни ожидаются особенно сильные морозы, столичное самоуправление обеспечит бездомным и людям, оказавшимся в кризисной ситуации, временные места в приютах, а также питание, возможности личной гигиены и услуги социального работника, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Зимой приюты работают с 17:00 до 9:00, но открыты круглосуточно, если в 8:00 температура воздуха ниже -10 градусов или ниже нуля при скорости ветра свыше 10 метров в секунду.

При такой погоде бездомным предоставляется питание, временные места для пребывания, если ночью температура опускается ниже -15 градусов и в конкретном районе недостаточно приютов, а также раздается теплая одежда.

Также в сильные морозы в дополнение к существующим суповым кухням работает выездная кухня, усилено ведется информирование о доступной помощи, а дневной центр для бездомных открыт с 9:00 до 17:00.

В столице также действует мобильная бригада по работе с бездомными на улицах.

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице
Важно

Виновны польские яйца? В семье трагедия: бабушка умерла, остальные в больнице (1)

«Зарплата зависит от отношения»: объявление о работе вызывает и смех и слезы
Важно

«Зарплата зависит от отношения»: объявление о работе вызывает и смех и слезы (1)

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет
Важно

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

Трамп: Путин согласился неделю не бить по городам Украины

20:51

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его личного обращения президент РФ Владимир Путин согласился на ближайшие семь дней прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных морозов. "Они (украинцы - Ред.) никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился это сделать", - сказал Трамп на заседании своей администрации в Белом доме в четверг, 29 января.

Латвийская элита сама делает общество уязвимым для враждебной пропаганды? Розенвалдс размышляет

20:45

Важно 0 комментариев

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в программе «Ziņu TOP» на телеканале TV24 отметил, что в политической обстановке в Латвии существует ряд проблем, которые влияют на доверие населения к результатам выборов.

У них на службе ИИ! Россия может повлиять на выборы в Сейм: Сартс

19:37

Новости Латвии 0 комментариев

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Возрастает риск того, что Россия и другие недружественно настроенные по отношению к Латвии государства могут попытаться повлиять на предстоящие осенью выборы в Сейм, используя всё более масштабные кампании влияния и возможности искусственного интеллекта. Об этом на заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве Кабинета министров и неправительственных организаций заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Жир, которого вы не видите, может «съедать» мозг

19:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

Можно быть не полным.
Можно выглядеть «нормально».
И при этом — терять мозг быстрее, чем кажется.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

19:22

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ

19:13

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Беттель: ЕС нужен сильный представитель для переговоров с РФ. Каллас не годится

18:47

Мир 0 комментариев

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Без диалога с Россией мы не найдём решения", - заявил вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель в интервью Euronews перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

