Заказываете гранулы и дрова для отопления? Берегитесь жуликов!

© LETA 29 января, 2026 17:02

ЧП и криминал 0 комментариев

В холодное время активизировались мошенники, которые предлагают топливо, однако покупателю его не доставляют, сообщила Государственная полиция (ГП). Правоохранительные органы отмечают, что, пользуясь периодом, когда для жителей вопрос приобретения топлива особенно актуален, некоторые люди пытаются воспользоваться ситуацией недобросовестным образом.

Так, в середине января в Елгаве один из жителей в интернете заметил предложение о продаже древесных гранул. Он оформил заказ на три палеты на общую сумму 567 евро, перечислив деньги на указанный продавцом банковский счёт.

Почти через две недели после оформления заказа житель сообщил о произошедшем в Государственную полицию, так как не получил заказанный товар, а перечисленные за него средства покупателю возвращены не были. По данному факту в полиции начат уголовный процесс.

Как сообщалось ранее, Центр защиты прав потребителей (PTAC) на этой неделе предупредил, что перед покупкой топлива важно проверять надёжность продавца.

В ведомстве указывают, что в холодную погоду возрастает потребность в отоплении зданий и возникает дефицит топлива, особенно гранул, поэтому PTAC напоминает о необходимости заранее удостовериться в добросовестности продавца.

PTAC подчёркивает, что следует тщательно проверять всю информацию о продавце, искать в интернете возможные жалобы на него, а также сравнивать цены и настороженно относиться к подозрительно низким предложениям.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации биомассы «LATbio» Диджа Палейса, дефицит гранул в розничной торговле в Латвии возник из-за того, что торговцы, ранее заключая договоры поставок с производителями, не оценили средний уровень потребления гранул и ориентировались на опыт предыдущей зимы.

Он отметил, что производство гранул планируется заранее: весной или летом производители заключают с торговцами договоры сроком на один-два года, и заводы работают в соответствии с этими соглашениями. В настоящее время производство гранул идёт на полной мощности, однако объёма выпуска недостаточно для удовлетворения спроса.

