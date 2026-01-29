Заказываете гранулы и дрова для отопления? Берегитесь жуликов!

Так, в середине января в Елгаве один из жителей в интернете заметил предложение о продаже древесных гранул. Он оформил заказ на три палеты на общую сумму 567 евро, перечислив деньги на указанный продавцом банковский счёт.

Почти через две недели после оформления заказа житель сообщил о произошедшем в Государственную полицию, так как не получил заказанный товар, а перечисленные за него средства покупателю возвращены не были. По данному факту в полиции начат уголовный процесс.

Как сообщалось ранее, Центр защиты прав потребителей (PTAC) на этой неделе предупредил, что перед покупкой топлива важно проверять надёжность продавца.

В ведомстве указывают, что в холодную погоду возрастает потребность в отоплении зданий и возникает дефицит топлива, особенно гранул, поэтому PTAC напоминает о необходимости заранее удостовериться в добросовестности продавца.

PTAC подчёркивает, что следует тщательно проверять всю информацию о продавце, искать в интернете возможные жалобы на него, а также сравнивать цены и настороженно относиться к подозрительно низким предложениям.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации биомассы «LATbio» Диджа Палейса, дефицит гранул в розничной торговле в Латвии возник из-за того, что торговцы, ранее заключая договоры поставок с производителями, не оценили средний уровень потребления гранул и ориентировались на опыт предыдущей зимы.

Он отметил, что производство гранул планируется заранее: весной или летом производители заключают с торговцами договоры сроком на один-два года, и заводы работают в соответствии с этими соглашениями. В настоящее время производство гранул идёт на полной мощности, однако объёма выпуска недостаточно для удовлетворения спроса.