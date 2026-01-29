В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

В Управлении Рижского свободного порта пояснили, что для реализации намеченных планов на этой неделе был заключен договор с предприятием Tilts о частичном демонтаже дамбы ED. Компания разработает строительный проект и выполнит демонтаж, который планируется начать в мае этого года и завершить в начале 2027 года. После этого сохранившаяся часть дамбы и благоустроенная набережная на Андрейсале будут открыты для жителей. Общий объем инвестиций оценивается в 4,88 миллиона евро.

В Рижском свободном порту отметили, что частичный демонтаж дамбы ED станет первым этапом создания современной инфраструктуры для приема круизных судов и паромов в Рижском порту — в южной части Экспортпорта.

Сейчас дамба ED ограничивает подход крупных судов к причалам Экспортпорта. Ее демонтаж позволит расширить доступ к акватории, в перспективе создать разворотный бассейн и обеспечить безопасное маневрирование крупных судов у причалов.

Параллельно с демонтажем дамбы в этом году Управление Рижского свободного порта планирует углубить акваторию. Это позволит принимать первые круизные суда у причалов Экспортпорта уже в круизный сезон 2027 года.

Бронирование судозаходов на ближайшие годы показывает устойчивый рост круизного сегмента в Рижском порту.

На сезон 2026 года заявлено 97 заходов круизных судов — на 13% больше, чем годом ранее. На сезон 2027 года количество заявленных судозаходов превышает 100.

С частичным демонтажем дамбы ED и поэтапным вводом в эксплуатацию причалов Экспортпорта в 2027 году будет решена проблема ограниченной доступности и пропускной способности причалов вблизи центра города в период круизного сезона. В настоящее время пассажирский терминал может одновременно принимать не более двух–трех круизных судов — в зависимости от их длины и осадки.

Частичный демонтаж дамбы ED является первым этапом проекта Управления Рижского свободного порта «Развитие комплекса нового круизного и грузо-пассажирского паромного терминала в Экспортпорте».

Проект реализуется в сотрудничестве с предприятием Riga Ropax Terminal, которое планирует построить в Экспортпорте новый пассажирский терминал, соответствующий современным технологическим требованиям.

В течение этого года планируется достичь трехстороннего соглашения между Управлением Рижского свободного порта, Рижской думой и предприятием Riga Ropax Terminal о масштабах и сроках реализации проекта.

В свободном порту отметили, что новый пассажирский терминальный комплекс будет не только современно и эффективно обслуживать пассажиров круизных судов и паромов, но и предложит общественные коммерческие пространства и зоны отдыха для жителей города и туристов. Современная инфраструктура, включая береговые электроподключения для судов, позволит снизить уровень загрязнения воздуха в центре города и повысить безопасность городской среды.

В конкурсе архитектурных эскизов нового здания пассажирского терминала первое место заняло всемирно известное лондонское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects.

В настоящее время продолжается работа над следующей фазой проекта — проектированием на основе согласованной концепции всех заинтересованных сторон. Параллельно ведется работа по привлечению инвестиций и партнеров, а также по повышению узнаваемости проекта на международном уровне.

Согласно данным Lursoft, оборот компании Riga Ropax Terminal в 2025 году составил 171 042 евро, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Убытки компании в 2024 году достигли 802 449 евро — почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Оплаченный уставный капитал Riga Ropax Terminal составляет 3,94 миллиона евро, а выгодополучателем указан Леонид Эстеркин. Единственным владельцем компании значится предприятие Riga Port City.

Компания Riga Port City в равных долях принадлежит предприятиям Port City Group и EL12. Единственным владельцем EL12 является компания Esterkin Family Investments, принадлежащая Леониду Эстеркину.

Компания Port City Group принадлежит предприятию Multi Capital Holdings, владельцами которого в равных долях являются Regma Holding и Inpo 21. У первой компании выгодополучателями указаны гражданская супруга Айнара Шлесерса Инесе Шлесере и его сын, депутат Рижской думы Эдвард Шлесерс («Латвия на первом месте»), у второй — гражданская супруга Андриса Шкеле Кристиана Либане-Шкеле и дочери Мадара Шкеле-Дупате и Анете Шкеле-Петерсоне.