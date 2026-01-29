Одежду для латвийских спортсменов и официальной делегации на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине обеспечит итальянский модный бренд Dan John.

В коллекцию входят:

бордовый свитер с высоким воротом

жакет

серое пальто

светлые брюки

По словам создателей одежды, шерсть, использованная в жакетах и пальто, обеспечивает как тепло, так и естественное красивое падение ткани.

Женский комплект одежды дополнительно украшает платок с символикой трёх звёзд.

Общим аксессуаром для всех участников делегации является специальный браслет «Команда Латвии», созданный брендом Given. Он воплощает в себе три серебряные звезды — символы единства, независимости и силы.

Коллекция также дополнена уникальным кулоном, в центре которого находятся три позолоченные вращающиеся звезды. Такой кулон получат те спортсмены, которые добьются самых высоких результатов.

Планируется, что эту одежду представители делегации будут использовать: на официальных приёмах и мероприятиях, как до начала Игр, так и во время них и после окончания соревнований.

Олимпийские игры в Милане и Кортине пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.