Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Латвийский олимпийский комитет показал костюмы для нашей сборной (3)

Редакция PRESS 29 января, 2026 13:24

Важно 3 комментариев

LETA

В четверг Латвийский олимпийский комитет представил костюмы нашей национальной сборной для Олимпийских игр в Милане и Кортине.

Одежду для латвийских спортсменов и официальной делегации на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине обеспечит итальянский модный бренд Dan John.

В коллекцию входят:

  • бордовый свитер с высоким воротом
  • жакет 
  • серое пальто 
  • светлые брюки
LETA

По словам создателей одежды, шерсть, использованная в жакетах и пальто, обеспечивает как тепло, так и естественное красивое падение ткани.

Женский комплект одежды дополнительно украшает платок с символикой трёх звёзд.

LETA

Общим аксессуаром для всех участников делегации является специальный браслет «Команда Латвии», созданный брендом Given. Он воплощает в себе три серебряные звезды — символы единства, независимости и силы.

Коллекция также дополнена уникальным кулоном, в центре которого находятся три позолоченные вращающиеся звезды. Такой кулон получат те спортсмены, которые добьются самых высоких результатов.

Планируется, что эту одежду представители делегации будут использовать: на официальных приёмах и мероприятиях, как до начала Игр, так и во время них и после окончания соревнований.

Олимпийские игры в Милане и Кортине пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)
Важно

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины
Важно

Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных (3)

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 3 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Читать
Загрузка

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ (3)

Важно 16:33

Важно 3 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

Читать

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети (3)

Новости Латвии 16:29

Новости Латвии 3 комментариев

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Читать

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО) (3)

Важно 16:22

Важно 3 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Читать

У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять? (3)

Мир 16:16

Мир 3 комментариев

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

Читать

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль (3)

Важно 16:06

Важно 3 комментариев

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Читать

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро (3)

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 3 комментариев

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Читать