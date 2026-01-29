"К сожалению, Госконтроль не услышал в ходе аудита исчерпывающих объяснений, почему поставлена задача обеспечить именно десятую часть населения, в связи с чем создается впечатление, что эта цель взята с потолка", - сказал государственный контролер Янар Хольм.

Кроме того, в аудите отмечено, что около двух третей продовольственного резерва EVK составляет мука. При этом половину этого объема партнеры EVK поставляют в виде зерна, то есть фактически сырья, что означает: в условиях кризиса продовольственный резерв может быть не сразу пригоден к использованию.

В интервью Vikerraadio в четверг член правления EVK Прийт Плоомпуу добавил, что центру сложно хранить достаточно большие запасы готовой пищи, поскольку это слишком дорого и со временем такая продукция просто портится.

Депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин на своей странице ФБ так прокомментировал эту новость:

«Решение государственного Кризисного центра создать запасы еды лишь для 130 тысяч жителей Эстонии выходит за рамки не только здравого смысла, но и гуманизма.

Закон предполагает создание двухнедельного запаса для всех жителей страны, однако чиновники решили создать месячный запас лишь для десятой части населения.

Хочется понять, кто и на каких основаниях в случае кризиса будет выбирать тех, кто имеет право на продовольсивенную помощь. По каким признакам будут отделять чистых от нечистых?

Может быть, по мнению чиновников, лишь десятая часть наших сограждан достойна спасения в случае кризиса? Тогда это напоминает социальный дарвинизм с его самом неприглядном виде».