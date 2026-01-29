Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У Эстонии кризисные запасы лишь на 10% жителей: интересно, как же их будут распределять? (1)

Редакция PRESS 29 января, 2026 16:16

Мир 1 комментариев

Государственный контроль Эстонии пришел к выводу, что Эстонский центр резервов (EVK) самовольно изменил ожидания правительства в отношении кризисных запасов. Правительство поставило перед EVK цель обеспечить продовольствием всё население на 14 дней, но EVK по собственной инициативе обозначил новой целью обеспечение продовольствием 10 процентов населения сроком на один месяц, сообщает rus.err.ee.

"К сожалению, Госконтроль не услышал в ходе аудита исчерпывающих объяснений, почему поставлена задача обеспечить именно десятую часть населения, в связи с чем создается впечатление, что эта цель взята с потолка", - сказал государственный контролер Янар Хольм.

Кроме того, в аудите отмечено, что около двух третей продовольственного резерва EVK составляет мука. При этом половину этого объема партнеры EVK поставляют в виде зерна, то есть фактически сырья, что означает: в условиях кризиса продовольственный резерв может быть не сразу пригоден к использованию.

В интервью Vikerraadio в четверг член правления EVK Прийт Плоомпуу добавил, что центру сложно хранить достаточно большие запасы готовой пищи, поскольку это слишком дорого и со временем такая продукция просто портится.

Депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин на своей странице ФБ так прокомментировал эту новость:

«Решение государственного Кризисного центра создать запасы еды лишь для 130 тысяч жителей Эстонии выходит за рамки не только здравого смысла, но и гуманизма.

Закон предполагает создание двухнедельного запаса для всех жителей страны, однако чиновники решили создать месячный запас лишь для десятой части населения.

Хочется понять, кто и на каких основаниях в случае кризиса будет выбирать тех, кто имеет право на продовольсивенную помощь. По каким признакам будут отделять чистых от нечистых?

Может быть, по мнению чиновников, лишь десятая часть наших сограждан достойна спасения в случае кризиса? Тогда это напоминает социальный дарвинизм с его самом неприглядном виде».

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?
Важно

В Рижском порту планируют создать новую инфраструктуру для приема пассажирских судов: угадайте, чей проект?

Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины
Важно

Жизнь Евгения перевернулась после купания в ледяной проруби: о чем (не) говорят мужчины

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)
Важно

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО)

Внуки сохраняют ум бабушкам и дедушкам! Неожиданное открытие учёных (1)

Азбука здоровья 16:35

Азбука здоровья 1 комментариев

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.
И, как выяснилось, выигрывают.

Пока одни боятся старости и «угасания мозга», другие… сидят с внуками.
И, как выяснилось, выигрывают.

Загрузка

Станут опять повышать налоги? Министр финансов дал ответ (1)

Важно 16:33

Важно 1 комментариев

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

В настоящее время в Министерстве финансов (МФ) не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвилс Ашераденс (JV).

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети (1)

Новости Латвии 16:29

Новости Латвии 1 комментариев

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

«Трансляция из финских лесов»: латвийский блогер в бегах от Европола (ВИДЕО) (1)

Важно 16:22

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш удивил публичным обращением — видео из укрытия, в котором он излагает свою версию произошедшего. Круминьш утверждает, что стал жертвой системы, оспаривает обстоятельства задержания и подчёркивает: он не осуждён и не намерен ехать в Германию.

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль (1)

Важно 16:06

Важно 1 комментариев

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Хотя в феврале временами возможна небольшая оттепель, в целом, согласно прогнозам, ожидается, что месяц будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

Так можно было? В Адажи бюджет края с доходом в 6 миллионов евро (1)

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 1 комментариев

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

Дума Адажского края сегодня утвердила бюджет самоуправления на этот год, базовые доходы которого превышают базовые расходы почти на 6 млн евро. За принятие бюджета проголосовали все 15 депутатов думы.

