В Зилупе привезли группу франацузских журналистов, которые хотели своими глазами увидеть край, с которого может произойти "вторжение с Востока". Но какого же было их изумление, когда они обнаружили, что те немногие люди, которые живут у границы, все говорят на русском языке.

"И эти люди говорили, что в их жизни ничего не изменилось бы, если бы вторжение России, не дай Бог, случилось бы. Ну, это не свидетельствует о создании единого и сплоченного общества", – пожаловалась Ранцане, выступая на комиссии Сейма во время рассмотрении Плана развития сплоченного и граждански активного общества.