До 79% повышается аренда на Рижском центральном рынке: торговцы в шоке

Как сообщает газета, повышение арендной платы в некоторых павильонах рынка, например, в гастрономическом павильоне, достигает 79%. В других павильонах повышение арендной платы меньше. В свою очередь, производитель яблок Владимир Фишерс из Бауски заявил, что фермеры не получили дополнительной платы, и он слышал, что «фермеров это не коснется».

Несколько арендаторов объединились в совместную акцию протеста, подготовив коллективное письмо в Рижскую думу и руководство Центрального рынка, надеясь на пересмотр ситуации и диалог. Однако до сих пор от ответственных должностных лиц не поступило никакого ответа или реакции.

Менеджер рынка SIA «Ригас нами» объясняет новый прейскурант общей инфляцией, а также инвестициями в развитие рынка.

«Арендная плата на Центральном рынке Риги не менялась несколько лет, в то время как инфляция и, следовательно, расходы на содержание растут с каждым годом», — пояснил изменения цен представитель «Ригас нами» Янис Бунте. По его словам, для большинства, или примерно 80% арендаторов Центрального рынка, повышение арендной платы умеренное — до 10% по сравнению с предыдущими годами, но для некоторых арендаторов размер арендной платы остался неизменным.

Наиболее существенные изменения коснулись размера арендной платы за складские помещения в отдельных павильонах, что связано с введением единой ценовой политики во всех павильонах, что привело к значительному увеличению в некоторых местах. Например, арендная плата за складские помещения в павильоне «Мясо» увеличивается с 9,40 евро/м² до 11,85 евро/м² (+26,1%), а за складские помещения в павильоне «Гастрономия» — с 9,40 евро/м² до 14,07 евро/м² (+49,7%).

С ноября 2022 года четыре общества капитала Рижского самоуправления «Rīgas nami», «Rīgas pilsētbūvnieks», «Rīgas Centraltirgus» и «Rīgas serviss» объединились под названием «Rīgas nami». В 2024 году "Rīgas nami" работала с оборотом 27,5 млн евро и убытком в 178 650 евро.