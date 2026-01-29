Ответственность за Латвию несёт народ и мы как его часть: Браже в Сейме

В своем выступлении она процитировала Зенту Мауриню: "Нам принадлежит столько, сколько мы можем заработать своими руками, построить своим духом, изобрести своим умом. (...) Мы пропали, если ждем, что другие будут нас строить, укреплять, защищать и восхищаться нами".

По словам Браже, эти слова словно написаны для нашего времени. "Для времени, когда есть опасения, что мир рушится", - сказала она. На самом деле мир не рушится, считает министр.

"Что рушится, так это необоснованные ожидания, что наша демократия, безопасность, процветание будут важнее для кого-то другого, чем для нас самих, что ответственность за оборону Европы будет лежать исключительно на США, что Россия будет поставлять нам дешевую нефть и газ, а экономический рост будет происходить за счет рынка и технологий Китая. Нет, Латвия - это ответственность латвийского народа и нас как его части. И нет ничего важнее нашей безопасности", - подчеркнула Браже.

Она подчеркнула, что задача Латвии ясна - инвестировать в оборону и оборонный потенциал. "5% [доля обороны в валовом внутреннем продукте] - это решение укреплять наши границы и внутреннюю безопасность, увеличивать военное присутствие союзников, поддерживать тесные трансатлантические отношения с Канадой и США, продолжать поддерживать Украину, ослаблять Россию и сотрудничать со странами-единомышленниками, партнерами и миролюбивыми странами во всем мире", - сказала Браже.

По ее словам, внешняя политика - это щит Латвии. "Это щит Латвии для поддержания мира, обеспечения развития и заботы о наших людях во всем мире", - сказала она.

В то же время Браже призвала не терять "общую картину". "Все не так плохо. За последний год в мире произошли хорошие вещи", - сказала министр. По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке более стабильна, чем год назад. ядерная программа Ирана временно остановлена, венесуэльский народ наслаждается свободой от своего диктатора, а на Южном Кавказе было достигнуто историческое примирение между Арменией и Азербайджаном. Сирия, Венесуэла, Иран - союзники российского диктатора Владимира Путина - пали или были ослаблены, перечислила Браже.

Президент США Дональд Трамп сыграл здесь ключевую роль, добавила она.

Она также поблагодарила всех партнеров Латвии, которые принимают меры, поддерживают Украину, вводят санкции против России и сотрудничают на международном уровне, чтобы обеспечить соблюдение принципов международного права и порядка.

Министр подчеркнула, что Украина есть, будет и останется живой и свободной демократией. В то же время она признала, что, к сожалению, мир в Украине может не быть справедливым. В то же время украинские, американские, европейские переговорщики и лидеры работают над обеспечением устойчивого мира и гарантий безопасности в Украине.

В своей речи Браже также затронула тему предстоящих выборов в Сейм. Она отметила, что в год выборов все государственно мыслящие партии должны быть особенно бдительными. "Мы обязаны защищать выборы как одну из основ демократического Латвийского государства", - сказала Браже. При этом действия России показывают, что она будет усиливать невоенные попытки запугивания и раскола общества.

Министр напомнила, что в этом году мы пережили попытку вырвать Латвию из европейского ядра, но вместе мы выстояли. Браже подчеркнула, что нас нельзя противопоставлять друг другу, потому что у нас в Латвии гораздо больше общего, чем различий.

Браже отметил, что в прошлом году внешнеполитическая служба работала в трех основных направлениях - безопасность и оборона Латвии, рост экономики и благосостояния, вовлечение общественности во внешнюю политику и поддержка диаспоры.

"Безопасность - это необходимое условие для всего. Без безопасности нет богатства. Без безопасности нет развития. Без безопасности в Латвии не будут рождаться дети. Не придут новые инвесторы. Поэтому Латвия не столько говорит, сколько делает", - сказала Браже.

Латвия продолжит углублять двустороннее сотрудничество с США, повышать осведомленность администрации, Конгресса и бизнес-сообщества о важных для Латвии вопросах, сказала министр.

"Мы будем работать вместе, чтобы довести до конца начавшиеся в прошлом году переговоры с США о расширении военного присутствия в Латвии. Да, мы готовы принять больше американских военных", - сказала она.

Поддержка Украины была и будет постоянным приоритетом для Латвии, добавила министр.

"Мы и впредь будем категорически противостоять любым попыткам ослабить санкции, в том числе политическому давлению, запугиванию, клеветническим кампаниям", - заявила она.