«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Обсуждение развернулось на платформе Threads. Пользователь Гиртс эмоционально описал происходящее в начальной школе: по его словам, «компетентностный подход» на практике оборачивается хаосом. Оценки продолжают ставить даже по предметам, где многое зависит от настроения учителя, а задания могут внезапно появиться в системе около 19:00 - например, выучить стихотворение к следующему дню. «Как мне все это надоело… И это всего лишь 4 класс», - пишет он.

Родители также жалуются на противоречия в правилах. Телефоны формально запрещены, но на уроках внезапно требуются для доступа к цифровым учебникам. Добавляется и так называемая культура доносов - замечания фиксируются буквально по каждому пустяку.

В комментариях звучат и практичные советы. Иева напоминает, что поздние задания нарушают внутренние правила школ, и советует при регулярных нарушениях обращаться к учителю или директору. Другие родители признаются, что помочь ребенку становится все сложнее: новые форматы заданий непонятны, нет уверенности, что работа выполнена правильно, а постоянный информационный шум лишь усиливает усталость.

Часть семей видит выход в дистанционном обучении. Пользователи делятся опытом, где учебный план виден на месяц вперед, контрольные сдаются без авралов, а стресс снижается. «Мы сделали выбор и живем так, как лучше для семьи», - пишет одна из участниц дискуссии.

Самые жесткие комментарии касаются перегрузки и выгорания учителей. Родители говорят о «каудзях» домашних заданий, выполнении до ночи и системе, которая, по их словам, находится в кризисе. Общий вывод в обсуждении звучит одинаково - школа перестала быть делом только ребенка и стала постоянным испытанием для всей семьи.