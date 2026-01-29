Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Младший сын Трампа познакомился в интернете с русской девушкой. Неудачно

Редакция PRESS 29 января, 2026 09:33

Важно 0 комментариев

Суд в Лондоне признал россиянина Матвея Румянцева виновным в нападении на женщину с применением насилия. В расследовании полиции помог младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон, который сообщил, что во время видеозвонка стал свидетелем избиения женщины.

Проживавший в лондонском районе Канэри-Уорф Румянцев был также признан виновным в попытке воспрепятствовать правосудию, так как уже в находясь в тюрьме оправил жертве письмо, в котором просил ее отозвать заявление.

При этом суд оправдал его по двум обвинениям в изнасиловании, а также в умышленном удушении. Все обвинения Румянцев отрицал.

В ходе слушаний в Королевском суде лондонского района Снэрсбрук стало известно, что в ночь на 18 января 2025 года 19‑летний Бэррон Трамп связался с лондонской полицией из США и сообщил, что видел во время видеозвонка через FaceTime, как на его подругу в Лондоне напал молодой человек.

«Я звоню из США, мне только что позвонила девушка, ее избивают», — сказал он ответившему на звонок оператору, согласно расшифровке разговора, опубликованной Королевской прокурорской службой (CPS).

На вопрос оператора, откуда он знает женщину, Трамп ответил: «Я не думаю, что эти детали имеют значение, ее избивают, но ладно, я познакомился с ней в социальных сетях».

Оператор ответил: «Можете перестать грубить и ответить на мои вопросы?» После этого Трамп отвечает еще на несколько вопросов оператора.

Позднее пострадавшая сама вызвала полицию и утром 18 января Румянцев был арестован. Имя женщины не разглашается.

На суде женщина рассказала присяжным, что вмешательство Трампа «помогло спасти ее жизнь», писала на прошлой неделе газета Metro, которая первой рассказала о случившемся.

Несколько месяцев спустя, в мае 2025 года, Бэррон Трамп написал полиции по электронной почте, что увиденная им сцена «длилась совсем недолго, но была абсолютно очевидной».

По словам 19‑летнего Трампа, когда он позвонил подруге по видеосвязи, трубку неожиданно поднял «голый по пояс мужчина с темными волосами».

«Затем камера переключилась на потерпевшую, которую били, пока она плакала и что-то говорила по-русски. Парень повесил трубку. Все это взаимодействие длилось от пяти до семи секунд», — заявил Трамп.

Присяжным сообщили, что Румянцев и пострадавшая начали выпивать вместе вечером 17 января и продолжили распивать алкоголь до утра. По версии обвинения, Румянцев напал на женщину 18 января и нанес ей несколько ударов, в том числе по лицу.

Прокурор Серена Гейтс заявила, что 22-летний россиянин испытывал ревность из‑за дружбы женщины с Трампом, возможно, из-за его известности.

Во время перекрестного допроса Румянцева спросили, ревновал ли он к мужчинам, с которыми могла разговаривать пострадавшая.

«Что меня действительно беспокоило, так это то, что она откровенно заигрывала с ним [Трампом]» — заявил он.

Судья Беннатан К.К. сказал Румянцеву, что судебное разбирательство касается того, напал он на женщину или нет.

«Меня изображают ревнивым человеком, который может потерять самообладание из‑за ревности. Я просто хочу прояснить, что ее поведение по отношению к нему было неправильным и несправедливым, — ответил на это подсудимый. — Да, в какой‑то мере я действительно ревновал».

Судья предупредил присяжных, что они не должны полагаться лишь на показания Бэррона Трампа для вынесения приговора, отметив, что сын президента США не давал показаний под присягой и не подвергался перекрестному допросу.

Приговор по делу вынесут 27 марта.

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

