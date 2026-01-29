Младший сын Трампа познакомился в интернете с русской девушкой. Неудачно

Проживавший в лондонском районе Канэри-Уорф Румянцев был также признан виновным в попытке воспрепятствовать правосудию, так как уже в находясь в тюрьме оправил жертве письмо, в котором просил ее отозвать заявление.

При этом суд оправдал его по двум обвинениям в изнасиловании, а также в умышленном удушении. Все обвинения Румянцев отрицал.

В ходе слушаний в Королевском суде лондонского района Снэрсбрук стало известно, что в ночь на 18 января 2025 года 19‑летний Бэррон Трамп связался с лондонской полицией из США и сообщил, что видел во время видеозвонка через FaceTime, как на его подругу в Лондоне напал молодой человек.

«Я звоню из США, мне только что позвонила девушка, ее избивают», — сказал он ответившему на звонок оператору, согласно расшифровке разговора, опубликованной Королевской прокурорской службой (CPS).

На вопрос оператора, откуда он знает женщину, Трамп ответил: «Я не думаю, что эти детали имеют значение, ее избивают, но ладно, я познакомился с ней в социальных сетях».

Оператор ответил: «Можете перестать грубить и ответить на мои вопросы?» После этого Трамп отвечает еще на несколько вопросов оператора.

Позднее пострадавшая сама вызвала полицию и утром 18 января Румянцев был арестован. Имя женщины не разглашается.

На суде женщина рассказала присяжным, что вмешательство Трампа «помогло спасти ее жизнь», писала на прошлой неделе газета Metro, которая первой рассказала о случившемся.

Несколько месяцев спустя, в мае 2025 года, Бэррон Трамп написал полиции по электронной почте, что увиденная им сцена «длилась совсем недолго, но была абсолютно очевидной».

По словам 19‑летнего Трампа, когда он позвонил подруге по видеосвязи, трубку неожиданно поднял «голый по пояс мужчина с темными волосами».

«Затем камера переключилась на потерпевшую, которую били, пока она плакала и что-то говорила по-русски. Парень повесил трубку. Все это взаимодействие длилось от пяти до семи секунд», — заявил Трамп.

Присяжным сообщили, что Румянцев и пострадавшая начали выпивать вместе вечером 17 января и продолжили распивать алкоголь до утра. По версии обвинения, Румянцев напал на женщину 18 января и нанес ей несколько ударов, в том числе по лицу.

Прокурор Серена Гейтс заявила, что 22-летний россиянин испытывал ревность из‑за дружбы женщины с Трампом, возможно, из-за его известности.

Во время перекрестного допроса Румянцева спросили, ревновал ли он к мужчинам, с которыми могла разговаривать пострадавшая.

«Что меня действительно беспокоило, так это то, что она откровенно заигрывала с ним [Трампом]» — заявил он.

Судья Беннатан К.К. сказал Румянцеву, что судебное разбирательство касается того, напал он на женщину или нет.

«Меня изображают ревнивым человеком, который может потерять самообладание из‑за ревности. Я просто хочу прояснить, что ее поведение по отношению к нему было неправильным и несправедливым, — ответил на это подсудимый. — Да, в какой‑то мере я действительно ревновал».

Судья предупредил присяжных, что они не должны полагаться лишь на показания Бэррона Трампа для вынесения приговора, отметив, что сын президента США не давал показаний под присягой и не подвергался перекрестному допросу.

Приговор по делу вынесут 27 марта.