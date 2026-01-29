Вытащили из машины двух человек и собаку: 200 ДТП за сутки в Латвии

Полиция пояснила, что количество аварий выше, чем бывает обычно в отсутствие снега.

В Рижском районе произошло 109 дорожно-транспортных происшествий. Из них восемь закончились смертельным исходом, но в общей сложности девять человек получили травмы, в том числе пять пешеходов и один велосипедист.

В Рижском районе в результате одного из дорожно-транспортных происшествий погиб велосипедист. Сотрудники правоохрательных органов поясняют, что около 16:00 на улице Агенскална в Ригне велосипедист потерял контроль над транспортным средством и упал. Мужчина скончался на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.

В Курземском регионе один пострадавший получил травму в результате аварии, в результате которой было зарегистрировано в общей сложности 20 дорожно-транспортных происшествий.

В Земгале произошло 35 аварий, в Латгалии — 27, а в Видземе — девять. Ни в одной из них никто не пострадал.

Тем временем, Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что вчера в полдень поступил звонок из Иецавы в Баускском крае, где легковой автомобиль попал в аварию и перевернулся на бок в кювете. Спасатели извлекли из машины двух человек и собаку и вытащили автомобиль на дорогу.

В сфере дорожного движения было вынесено 386 решений о нарушениях административного характера, в том числе 89 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.

Между тем, возбуждено одно дело о административном нарушении и пять уголовных дел по факту вождения в нетрезвом виде.