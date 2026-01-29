Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вытащили из машины двух человек и собаку: 200 ДТП за сутки в Латвии

© LETA 29 января, 2026 09:30

Важно 0 комментариев

За последние 24 часа зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб велосипедист, сообщила Государственная полиция.

Полиция пояснила, что количество аварий выше, чем бывает обычно в отсутствие снега.

В Рижском районе произошло 109 дорожно-транспортных происшествий. Из них восемь закончились смертельным исходом, но в общей сложности девять человек получили травмы, в том числе пять пешеходов и один велосипедист.

В Рижском районе в результате одного из дорожно-транспортных происшествий погиб велосипедист. Сотрудники правоохрательных органов поясняют, что около 16:00 на улице Агенскална в Ригне велосипедист потерял контроль над транспортным средством и упал. Мужчина скончался на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.

В Курземском регионе один пострадавший получил травму в результате аварии, в результате которой было зарегистрировано в общей сложности 20 дорожно-транспортных происшествий.

В Земгале произошло 35 аварий, в Латгалии — 27, а в Видземе — девять. Ни в одной из них никто не пострадал.

Тем временем, Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что вчера в полдень поступил звонок из Иецавы в Баускском крае, где легковой автомобиль попал в аварию и перевернулся на бок в кювете. Спасатели извлекли из машины двух человек и собаку и вытащили автомобиль на дорогу.

В сфере дорожного движения было вынесено 386 решений о нарушениях административного характера, в том числе 89 за превышение скорости и десять за агрессивное вождение.

Между тем, возбуждено одно дело о административном нарушении и пять уголовных дел по факту вождения в нетрезвом виде.

Комментарии (0)
Главные новости

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети
Важно

«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП
Важно

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Важно

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Читать

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Новости Латвии 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Читать

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Мир 10:53

Мир 0 комментариев

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Читать

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

История и культура 10:46

История и культура 0 комментариев

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Читать

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

Читать