Это не кризис: что делать с большими счетами за отопление?

Вчера на встрече с представителями прессы министр несколько изменил риторику, сосредоточившись на жилищных пособиях как наиболее подходящей форме поддержки. Рижская дума активно ищет решения, хотя и в ее заявлениях заметны противоречия, в то время как премьер-министр Эвика Силиня вчера заявила журналистам, что энергетического кризиса в стране нет.

Она также сообщила, что Валайнис пригласил министра климата и энергетики Каспарса Мелниса и Министерство благосостояния совместно обсудить этот вопрос, чтобы самоуправления были готовы в случае резкого повышения счетов за отопление.

Премьер-министр напомнила, что жилищные пособия увеличены, и нужно оценить готовность самоуправлений к оказанию помощи.

Силиня ожидает, что Валайнис и Мелнис предложат правительству реальные решения, Валайнис сообщил, что между министерствами и Латвийским союзом самоуправлений состоялось четыре официальных встречи в различных форматах, и самоуправления уделяют этому вопросу повышенное внимание.

К концу этой недели многие из них подадут информацию о ситуации на своей территории, и на основе полученных данных планируется начать подготовку проектов решений. Наиболее реальным решением является жилищное пособие от самоуправления, но с участием государства.

