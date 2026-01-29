Усиление антициклона: в четверг ожидается солнечная погода

На юго-востоке и северо-западе страны сохранится облачность. Местами возможен небольшой снегопад. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха днем ​​составит от -5 до -7 градусов на Курземском побережье и местами до -13 градусов в восточных регионах. Вечером похолодает.

В Риге ожидается солнечный день без значительных осадков. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха во второй половине дня составит -9 градусов.

В Северной Европе усиливается антициклон. В Латвии атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1010 гектопаскалей в южной Латгалии до 1015 гектопаскалей в северном Видземе.