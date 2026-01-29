Найдена «вторая Земля» — но там минус 70. Подходит для жизни?

Есть нюанс: там может быть холоднее, чем в Антарктиде.

Планета получила название HD 137010 b. По размерам она всего на 6 процентов больше Земли и делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 355 дней — почти как наш год. Учёные говорят, что у неё есть около 50 процентов шанса находиться в так называемой зоне обитаемости.

Звучит обнадёживающе. Пока не узнаёшь детали.

Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее нашего Солнца. Из-за этого температура на поверхности планеты может опускаться ниже минус 70 градусов. То есть условия там скорее напоминают Марс, чем курорт.

Планету заметили ещё в 2017 году — в данных космического телескопа Kepler. Она выдала себя крошечным «миганием»: на мгновение прошла перед своей звездой и слегка затемнила её свет. Сначала учёные даже не поверили находке и несколько раз всё перепроверяли.

Самое удивительное — первый сигнал заметили волонтёры-любители, участвовавшие в проекте по поиску планет. Один из них тогда был школьником. Спустя годы он вернулся к этим данным уже как учёный — и оказался прав.

Астрономы говорят: эта планета — редкая удача. Она достаточно близко и достаточно яркая, чтобы в будущем её могли подробно изучить новые телескопы. Возможно, именно она станет одной из первых «землеподобных» целей для следующего поколения наблюдений.

Правда, не все спешат радоваться. Некоторые учёные считают, что HD 137010 b может оказаться «супер-снежком» — огромным ледяным миром, где воды много, но почти вся она замёрзшая.

И даже если там действительно есть что-то интересное, добраться туда человечество пока не может. При нынешних технологиях путь занял бы десятки, а то и сотни тысяч лет.

Так что новая «вторая Земля» вроде бы есть.

Но вопрос, что с ней делать — остаётся открытым.