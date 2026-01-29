Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Найдена «вторая Земля» — но там минус 70. Подходит для жизни?

Редакция PRESS 29 января, 2026 10:20

Наука 0 комментариев

Астрономы нашли новую планету, которая по всем параметрам выглядит многообещающе.
Она почти как Земля.
Она вращается вокруг «солнцеподобной» звезды.
И она всего в 146 световых годах от нас.

Есть нюанс: там может быть холоднее, чем в Антарктиде.

Планета получила название HD 137010 b. По размерам она всего на 6 процентов больше Земли и делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 355 дней — почти как наш год. Учёные говорят, что у неё есть около 50 процентов шанса находиться в так называемой зоне обитаемости.

Звучит обнадёживающе. Пока не узнаёшь детали.

Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее нашего Солнца. Из-за этого температура на поверхности планеты может опускаться ниже минус 70 градусов. То есть условия там скорее напоминают Марс, чем курорт.

Планету заметили ещё в 2017 году — в данных космического телескопа Kepler. Она выдала себя крошечным «миганием»: на мгновение прошла перед своей звездой и слегка затемнила её свет. Сначала учёные даже не поверили находке и несколько раз всё перепроверяли.

Самое удивительное — первый сигнал заметили волонтёры-любители, участвовавшие в проекте по поиску планет. Один из них тогда был школьником. Спустя годы он вернулся к этим данным уже как учёный — и оказался прав.

Астрономы говорят: эта планета — редкая удача. Она достаточно близко и достаточно яркая, чтобы в будущем её могли подробно изучить новые телескопы. Возможно, именно она станет одной из первых «землеподобных» целей для следующего поколения наблюдений.

Правда, не все спешат радоваться. Некоторые учёные считают, что HD 137010 b может оказаться «супер-снежком» — огромным ледяным миром, где воды много, но почти вся она замёрзшая.

И даже если там действительно есть что-то интересное, добраться туда человечество пока не может. При нынешних технологиях путь занял бы десятки, а то и сотни тысяч лет.

Так что новая «вторая Земля» вроде бы есть.
Но вопрос, что с ней делать — остаётся открытым.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП
Важно

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Важно

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль
Важно

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Новости Латвии 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Читать

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Новости Латвии 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Читать

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Мир 10:53

Мир 0 комментариев

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Читать

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Выбор редакции 10:53

Выбор редакции 0 комментариев

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

История и культура 10:46

История и культура 0 комментариев

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Читать

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

Читать