Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности для Киева и Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — отметил украинский лидер. Об обсуждении вступления Украины в ЕС в 2027 году в рамках мирного плана ранее Washington Post сообщили американские, украинские и европейские чиновники. Однако они отмечали, что некоторые члены ЕС, в первую очередь Венгрия, выступают против такого решения. Также несколько европейских чиновников подчеркивали в разговоре с Reuters, что принять Украину к 2027 году «абсолютно невозможно».

Собеседники Financial Times в Еврокомиссии говорили, что Зеленский может согласиться на территориальные уступки, если Украине предоставят членство в ЕС. По их словам, украинский лидер сможет преподнести это как победу. Украина подала заявку на вступление в ЕС сразу после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В 2023-м Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом соответствующие переговоры, при этому украинские власти должны были усилить борьбу с коррупцией, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и предоставить больше гарантий для национальных меньшинств.

Для ускоренного принятия Украины в ЕС предложили пригласить Киев в члены с рядом ограничений, в том числе отказать ему в праве накладывать вето на решения лидеров объединения. В Москве ранее заявляли, что возможное вступление Киева в союз — это его суверенное право.