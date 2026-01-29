Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

29 января, 2026 11:07

Новости Латвии

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его словам, альянс регулярно оценивает, какие угрозы существуют для его безопасности и безопасности стран-членов. "И по-прежнему, по мнению всех 32 стран-участниц, есть две основные угрозы - международный терроризм и агрессивная Россия", - сказал Риекстиньш, добавив, что эта общая позиция была не просто заявлена на уровне лозунгов, а единогласно принята.

На этой основе разрабатываются оборонные планы и ведется работа по развитию необходимого оборонного потенциала, корректировке приоритетов в сфере вооружения, развертыванию войск.

"В этом смысле есть единство, и я считаю, что это очень важно", - добавил посол.

Если говорить о подходе президента США Дональда Трампа к решению различных вопросов, то было много споров о том, нравится или не нравится другим его подход.

"Я не выступаю в качестве защитника администрации США, но нельзя не признать, что, возможно, очень агрессивная постановка вопросов на стол переговоров со стороны США дала и положительные результаты", - сказал он, приведя в пример прошлогодний саммит НАТО в Гааге, на котором были приняты решения об увеличении расходов на оборону во всех странах. По его словам, это было бы невозможно, если бы Трамп поставил вопрос в столь агрессивной форме.

Риекстиньш выразил несогласие с критикой президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы за то, что она за год не стала более готовой к самообороне.

Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП
Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП (1)

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии
Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль
Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

