Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

По его словам, альянс регулярно оценивает, какие угрозы существуют для его безопасности и безопасности стран-членов. "И по-прежнему, по мнению всех 32 стран-участниц, есть две основные угрозы - международный терроризм и агрессивная Россия", - сказал Риекстиньш, добавив, что эта общая позиция была не просто заявлена на уровне лозунгов, а единогласно принята.

На этой основе разрабатываются оборонные планы и ведется работа по развитию необходимого оборонного потенциала, корректировке приоритетов в сфере вооружения, развертыванию войск.

"В этом смысле есть единство, и я считаю, что это очень важно", - добавил посол.

Если говорить о подходе президента США Дональда Трампа к решению различных вопросов, то было много споров о том, нравится или не нравится другим его подход.

"Я не выступаю в качестве защитника администрации США, но нельзя не признать, что, возможно, очень агрессивная постановка вопросов на стол переговоров со стороны США дала и положительные результаты", - сказал он, приведя в пример прошлогодний саммит НАТО в Гааге, на котором были приняты решения об увеличении расходов на оборону во всех странах. По его словам, это было бы невозможно, если бы Трамп поставил вопрос в столь агрессивной форме.

Риекстиньш выразил несогласие с критикой президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы за то, что она за год не стала более готовой к самообороне.