Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

В то время как некоторые отрасли лучше привлекают молодежь, в других перспективы довольно мрачные. Теоретически, латвийский рынок труда сейчас более открыт, чем когда-либо, в том числе и для молодежи.

Как отмечает представитель Латвийской конфедерации работодателей Лиене Вороненко, в настоящее время в стране насчитывается около 800 тысяч работников, но для полноценного функционирования общества необходимо как минимум 900-930 тысяч. Но между желаемым и реальным есть разрыв.

"Можно сказать, что наш рынок труда относительно открыт для молодежи, но его "дружелюбность" можно поставить под сомнение. Найти первую работу по специальности по-прежнему остается большой проблемой для молодых людей. Почему? Потому что работодатели в Латвии по-прежнему предпочитают уже подготовленных сотрудников. Даже на вакансиях, рекламируемых как начальный или "младший" уровень, часто требуется два-три года опыта, который молодой человек физически не может получить сразу после окончания учебы", - сказала эксперт по развитию лидерских качеств "Figure Baltic Advisory" Ольга Дзене.

Выбор профессии у молодежи часто далек от отраслей, где в будущем будут сосредоточены инвестиции и рабочие места. Такие выводы сделаны на основе опроса молодежи в средних школах, проведенного Латвийским акселератором образования в конце прошлого года.

Наибольший интерес наблюдается к отраслям с ограниченным потенциалом роста. Например, около 19% молодых людей хотят работать в креативных индустриях (искусство, дизайн, музыка), хотя доля этих секторов в валовом внутреннем продукте (ВВП) Латвии составляет всего около 2-3%.

14% молодых людей планируют карьеру в спорте, при этом вклад этого сектора в ВВП составляет менее 1%.

Между тем стратегически важные отрасли остаются обделенными вниманием молодежи.

Производственный сектор, на долю которого приходится 13-14% ВВП, интересует лишь около 8% молодых людей, транспорт и логистика (доля в ВВП 8-9%) - 7%, а лесная промышленность и лесное хозяйство, являющиеся одним из столпов латвийского экспорта (доля в ВВП 6-7%), привлекают лишь 3% молодежи.

Энергетический сектор, важность которого возрастает в контексте безопасности и "зеленого" перехода, также не особо интересен молодым.

(Latvijas Avīze)