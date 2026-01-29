Поврежденный грузовик оставлен на обочине шоссе Бауска. Сейчас он припаркован, чтобы не мешать движению транспорта, но ночью дорога была временно перекрыта из-за того, что в аварии участвовали два большегрузных автомобиля.

Столкновение фур произошло рядом с автобусной остановкой «Берзи». Автомобиль с животными внутри съехал в кювет, оставив глубокие колеи на снегу. Эта фура вскоре после аварии была вытащена, поскольку, в ней находился скот, его необходимо было как можно быстрее доставить к месту назначения.

Оба водителя были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Животные не пострадали.

«Мужчина 1984 года рождения, управляя грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовым автомобилем, которым управлял мужчина 1968 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия физические травмы получили оба водителя, они были доставлены в медицинское учреждение», – сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Рута Страутниеце.

Грузовик, перевозивший животных, был из Польши, а другой грузовик — из Турции. В результате столкновения он получил серьёзные повреждения. Было разбито не только лобовое стекло, но и различные детали передней части автомобиля.

Обломки обеих машин разбросаны по снегу, а также разлиты различные жидкости из грузовиков. Государственная полиция начала процедуру административного разбирательства в связи с инцидентом.