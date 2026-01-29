Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Фура с животными попала в аварию под Бауской: ночное ДТП

29 января, 2026 08:45

Во вторник в Цоде, недалеко от Бауски, произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу. Один из грузовиков перевозил значительный груз — живой скот, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Поврежденный грузовик оставлен на обочине шоссе Бауска. Сейчас он припаркован, чтобы не мешать движению транспорта, но ночью дорога была временно перекрыта из-за того, что в аварии участвовали два большегрузных автомобиля.

Столкновение фур произошло рядом с автобусной остановкой «Берзи». Автомобиль с животными внутри съехал в кювет, оставив глубокие колеи на снегу. Эта фура вскоре после аварии была вытащена, поскольку, в ней находился скот, его необходимо было как можно быстрее доставить к месту назначения.

Оба водителя были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Животные не пострадали.

«Мужчина 1984 года рождения, управляя грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовым автомобилем, которым управлял мужчина 1968 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия физические травмы получили оба водителя, они были доставлены в медицинское учреждение», – сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Рута Страутниеце.

Грузовик, перевозивший животных, был из Польши, а другой грузовик — из Турции. В результате столкновения он получил серьёзные повреждения. Было разбито не только лобовое стекло, но и различные детали передней части автомобиля.

Обломки обеих машин разбросаны по снегу, а также разлиты различные жидкости из грузовиков. Государственная полиция начала процедуру административного разбирательства в связи с инцидентом.

Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek
Ещё до конца десятилетия… Финансы и оборона — печальный прогноз от Pietiek

Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль
Сильные ветры, метели и рекордные морозы: подробный прогноз на февраль

Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии
Родился в советской Латвии? Как в Википедии меняют биографии жителей стран Балтии

Международный терроризм и агрессивная Россия: посол об угрозах для НАТО

Общее восприятие угроз странами НАТО не изменилось, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Да разве это морозы? Вот раньше… Рекорды холода и тепла на этот день в 1980-е

Рекордные морозы, которые надвигаются на Латвию, вообще то не такие уж и рекордные, если свспомнить сравнительно недавнее прошлое. Так 29 января 1980 года в Зосени температура воздуха опустилась до -33,5 градусов, что является рекордом холода в Латвии на эту дату, напоминает Лета.

Молодежь хочет «в музыку», а государству нужны инженеры: как найти работу в Латвии?

Латвийский рынок труда находится сейчас на перепутье. С одной стороны, демографическое давление и острая нехватка рабочей силы вынуждают предпринимателей бороться за каждого работника. С другой стороны, молодое поколение выходит на рынок труда с иной системой ценностей и требованиями, которые старшее поколение не всегда может понять и принять.

Не может быть и речи: Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», — сказал Мерц. По его словам, все кандидаты на членство в ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение. Для того чтобы страна начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет: «это долгосрочный процесс», подчеркнул Мерц. При этом он добавил, что у Киева должна быть перспектива стать членом союза.

И Ланга там: в Риге прошёл пикет против мигрантов (ФОТО)

Около 60 человек приняли участие в пикете «Нет миграционным квотам», организованном молодежной организацией Национального объединения (НО) «Молодежь за Латвию» и прошедшем в среду вечером в Риге напротив Кабинета министров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Русские названия рижских улиц: Ильинская, Мельничная, Ключевая…

До Первой мировой войны таблички с названиями рижских улиц писали на двух языках – русском и немецком. Таблички на остановках трамвая (главного тогда вида общественного транспорта) – на трех: русском, немецком, латышском. Борьба за «правильные» названия началась вскоре после Первой мировой, продолжалась в ХХ столетии, не ослабевает и сегодня. При этом многие улицы центра сохранили первоначальное значение - только переведены на латышский...

Думали, это война: жизнь после взрыва на улице Баускас

После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, десятки рижских семей уже месяц живут в неведении о своем будущем. Ожидается, что на этой неделе независимая компания по надзору за строительством вынесет заключение о том, можно ли отремонтировать 74-квартирный дом или его уже невозможно спасти.

