«Одних денег мало»: Абу Мери анонсировал реформу больничной сети

Министр считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер.

"Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно", - сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы "разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций". В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, поэтому переход к трехуровневой модели больниц неизбежен, считает Абу Мери.

Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети - сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания.

Министр здравоохранения сегодня и завтра встретится с руководством и персоналом медицинских учреждений Латгальского региона. Абу Мери посетит Лудзенский медицинский центр, примет участие в пункта службы неотложной помощи в Индре, посетит больницы в Краславе, Прейли и Ливанах.