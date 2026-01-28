Сами-сами-сами: скорая будет активнее вовлекать жителей в оказание первой помощи

Как сообщила сегодня на пресс-конференции директор СНМП Лиене Ципуле, стратегия службы до 2030 года касается не только ее работы, но и отрасли здравоохранения в целом. Ципуле уверена, что вся отрасль нуждается в более крупных бюджетных средствах.

Разработка новой стратегии СНМП началась в 2019 году, однако пандемия "Covid-19" и ряд геополитических факторов внесли в нее новые изменения. В обновленной стратегии выделены три ключевых направления: вовлечение общества в спасение жизней, интеграция здравоохранения в систему медицины катастроф с участием семейных врачей и аптек, повышение устойчивости СНМП и больниц в условиях кризиса.

Кроме того, служба планирует внедрить международный стандарт MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) для управления крупными инцидентами, обязательный для медицинского персонала при операциях НАТО. Внедрение этой системы улучшит координацию между гражданскими и военными службами в случае катастроф. В Эстонии и Литве парамедикам уже преподают принципы этой системы, а СНМП провела предварительную работу для ее внедрения в Латвии.

Цель - включить в систему медицины катастроф критические услуги первичного обслуживания и аптеки, поскольку ранее она была сосредоточена на неотложной помощи через СНМП и больницы. Также планируется расширить медицинские и технические ресурсы, включая эвакуационные автобусы, мобильные контейнеры и комплекты стратегических средств для травмкоманд.

СНМП планирует внедрить реагирование на вызовы на основе трех уровней - наивысшей, высокой и низкой приоритетности. Помощь в угрожающих жизни ситуациях будет иметь наивысший приоритет, а вызовы без прямой угрозы жизни могут откладываться, включая возможность консультативной поддержки вместо выезда бригады. Ципуле отметила, что такой подход уже частично применяется, но его необходимо внедрить как единую систему по всей стране, чтобы спасать больше жизней в критических ситуациях.

В качестве примера она привела письма жителей, в том числе жалобу пожилой женщины, которая с болью в спине ждала скорую помощь около двух часов. В СНМП пояснили, что такие ситуации, хотя и субъективно неприятны, не представляют угрозы для жизни и не приравниваются к критическим состояниям, таким как инфаркт или инсульт.

В стратегии особое внимание уделено разнообразию ресурсов: предусмотрены амбулаторные команды СНМП разных уровней и специально подготовленные травмкоманды для работы при массовых происшествиях.

Кроме того, в стратегии определены стратегические диагнозы - инфаркт, инсульт и политравма, при которых особенно важны своевременное реагирование и четкие маршруты госпитализации. СНМП планирует ввести принцип "золотого часа" (60 минут при политравме) и разработку совместно с Латвийским обществом кардиологов руководства по оказанию помощи пациентам с инфарктом.

В СНМП подчеркивают, что спасение жизней начинается с первых минут, когда медики еще в пути. Стратегия включает укрепление знаний общества об оказании первой помощи: бесплатное онлайн-обучение, мобильное приложение и обучение в школах. Планируется также внедрить принцип "первого реагирующего", который до сих пор в Латвии не был распространен.

Так называемая сеть первых реагирующих предполагает взаимодействие служб с местными жителями, что особенно важно в малонаселенных и отдаленных районах. Первый реагирующий - это человек, готовый оказать помощь до приезда медиков в угрожающей жизни ситуации. В СНМП отметили интерес населения к обучению оказанию первой помощи, поэтому в ближайшие пять лет планируется развивать эту систему.

Как отметила Ципуле, важным направлением стратегии является введение в Латвии профессии парамедика. Это международно стандартизированная профессия в неотложной медицине с академическим образованием и четко определенными компетенциями. Между тем Латвия пока остается единственной страной с собственной уникальной профессией "помощник врача", не сопоставимой с международными стандартами. Подготовка парамедиков на программах бакалавриата позволит укрепить доврачебную помощь и обеспечить профессиональную помощь на месте, одновременно предоставив возможности карьерного роста, отметила руководитель СНМП.

В стратегии также предусмотрено развитие исследований в областях реагирования, кардиологии, неврологии и лечения политравм.