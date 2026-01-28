Захват террористов в латвийском поезде: учения идут (ВИДЕО)

В 2026 году в ЕС стартует распределение так называемых квот солидарности на мигрантов. Согласно последним решениям Европейской комиссии, Латвия сейчас помещена в категорию: «Страна, в которой присутствует риск иммиграционного давления» ("country at risk of migratory pressure"). Однако у нас не та же ситуация, как, например, в Греции и Италии, пишет на pietiek.com Рита Нашениеце.