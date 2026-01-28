Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Те, кто начал это, уже будут мертвы»: соцсети о перспективе Rail Baltica (1)

Редакция PRESS 28 января, 2026 15:30

Важно 1 комментариев

Ну, вот столько. Примерно...

«Те, кто начал это, уже будут мертвы», — заявление Бришкенса вызвало бурю негодования в интернете. Новость о том, что до завершения первого этапа, или основного маршрута, железнодорожного проекта «Rail Baltica» не хватает трех-четырех миллиардов евро и что реализация проекта, вероятно, затянется до 2025 года, вызвала широкий резонанс в обществе, сообщает nra.lv.

Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), глава Комитета по национальной экономике, аграрному хозяйству, охране окружающей среды и региональной политике, подчеркнул, что без такого финансирования первый этап проекта Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, а его завершение может затянуться до 2050 года. Несколько других членов комитета также выразили убеждение, что первый этап проекта ни при каких обстоятельствах не может быть завершен к 2030 году.

После заседания комиссии Бришкенс пояснил агентству LETA, что 2050 год был упомянут скорее в ироническом смысле, подчеркнув при этом, что в ходе текущих многолетних бюджетных переговоров Европейского союза (ЕС) премьер-министр Латвии в сотрудничестве со своими коллегами из других балтийских государств должен добиться этих трех-четырех миллиардов, иначе завершение проекта Rail Baltica может затянуться на длительный срок и занять несколько периодов, охватывающих несколько многолетних бюджетных периодов ЕС.

...Это вызвало широкий резонанс в соцсетях. Люди не скрывали своих эмоций.

-Чуваку нужно еще несколько миллионов, чтобы потратить их на что-нибудь вкусненькое?

-В нашей стране воцарился какой-то абсолютный, всеобъемлющий кретинизм! За эти деньги можно было бы отремонтировать все дороги в Латвии, построить автомагистрали, и всё равно бы...

- Те, кто начал это, уже мертвы.

-Главное было забить сваю в Даугаву!

-Депутаты вообще что-нибудь понимают в технических вопросах? Нам нужно знать, кто поддерживал реконструкцию вокзала, строительство свай, строительство сооружений аэропорта до начала строительства железнодорожных путей.

-Бришкенс всё ещё возглавляет какую-то комиссию по этому поводу??? Земля, откройся...

-Проект к столетию! Главное, чтобы правление и компания получали его каждый год!Остальное — пустяк!

-Я не мечтаю о чужой смерти, но те, кто ворует из государственной казны, должны быть наказаны, и весьма сурово.

-Объявлены новые сроки реализации проекта Rail Baltica! Но деньги крайне необходимы! Уже сегодня. Страшно нужный проект!

