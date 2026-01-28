По его словам, если включить элементарное аналитическое мышление и внимательно посмотреть на процессы, происходящие во власти, картина выглядит мрачной. Дзанушканс подчеркнул, что наблюдаемые тенденции не дают оснований для оптимизма.

«Если мы хотя бы немного включаем свои аналитические способности и смотрим на то, что происходит в правительстве, я не вижу ни одного признака, который позволил бы доверять обещаниям, что в будущем будет хорошо. Все указывает на прямо противоположное», - заявил он.



Адвокат охарактеризовал текущую ситуацию формулой «каждый спасается как может» и назвал это главным выводом на сегодняшний день. Он допустил, что определенные изменения теоретически возможны после выборов в Сейм осенью, если появятся новые политические силы, однако подчеркнул, что пока оснований ждать улучшений нет.

«Я не вижу, откуда и как могут появиться улучшения, рост или позитивные сдвиги. Откуда? Каким образом?» - задался вопросом Дзанушканс.



Он также напомнил о логике политических обещаний, сославшись на известную фразу Эйнара Репше «Как можно не обещать». По словам адвоката, обещания были и остаются частью работы политиков, однако на практике они часто служат попыткой убедить общество в том, что реализовано не будет.

«Если смотреть на ситуацию трезво и без иллюзий, то оснований для радости и оптимизма в будущем просто нет», - резюмировал Дзанушканс.