Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Редакция PRESS 28 января, 2026 13:19

Важно 0 комментариев

LETA

В настоящее время необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя отчет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) за прошлый год. В документе бюро пришло к выводу, что риски безопасности, создаваемые Россией для Европы и Латвии, значительно возросли.

Политик подчеркнул, что информация об актуальном уровне угроз в стране регулярно обсуждается органами безопасности совместно с высшими должностными лицами, а решения о необходимых мерах принимаются на основе данных, предоставляемых спецслужбами.

По словам Ринкевича, БЗС и Служба государственной безопасности (СГБ) в своих публичных отчетах предупреждают общественность о том, что нельзя расслабляться.

При этом президент отмечает, что периодически поступает информация как о шпионской деятельности, так и о потенциальной саботажной активности. "Мой призыв к обществу таков: если вы заметили что-то подозрительное в своем крае, в своем городе, возможно, в социальных сетях, сообщайте об этом органам безопасности. Только вместе мы можем противостоять этой угрозе", - подчеркнул Ринкевич.

По его мнению, ничто из изложенного в отчетах БЗС или СГБ в настоящее время не требует каких-либо дополнительных мер безопасности.

Как сообщалось, БЗС обнародовало отчет о деятельности за 2025 год, в котором подчеркнуло, что, несмотря на отсутствие прямой военной угрозы для Латвии со стороны России в настоящее время, ряд признаков свидетельствует о потенциальных долгосрочных планах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись
Важно

Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд
Важно

Морозы до минус 33! Нас ждет ледяной уикенд

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть
Важно

«Если вчера был понедельник, то завтра что?» Версия учительницы для задания 1 класса взорвала сеть

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Город над пропастью: сицилийский Нискеми может исчезнуть вслед за гигантским оползнем ( ВИДЕО)

Всюду жизнь 13:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Ситуация в сицилийском городе Нискеми стремительно ухудшается. После мощного шторма часть холма, на котором стоит город, начала обрушаться, оставив дома буквально на краю пропасти.

Читать

Самый глубокий за три года: сколько см снега выпало в Латвии?

Новости Латвии 12:47

Новости Латвии 0 комментариев

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Проблема приобрела системный характер: как жители Латвии попадают в лапы к мошенникам

Новости Латвии 12:42

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 млн евро по сравнению с 16 млн евро в 2024 году, сообщила агентству ЛЕТА специалист Государственной полиции по общественным отношениям Элина Приедите.

Читать

Тут главный риск — политический: Чекушин о скандальной закупке Rīgas satiksme «с русскими корнями»

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Объявленная рижской муниципальной компанией Rīgas satiksme закупка, предусматривающая внесение изменений в программное обеспечение компании «1C» и его подсистемы, вызвала обеспокоенность среди специалистов в области информационных технологий. «1C» — известный и популярный в России поставщик программного обеспечения, и эксперты уже предупреждали о рисках для безопасности, связанных с его использованием. Несет ли такая закупка риск, объяснил на своей странице в Facebook бывший депутат Рижской думы, приглашенный лектор TSI (Института транспорта и связи) Конcтантин Чекушин.

Читать

Опять измена! Собирал деньги на армию РФ, СГБ добивается уголовки

ЧП и криминал 12:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) 21 января обратилась в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за финансирование армии государства-агрессора России. Об этом агентству LETA сообщили в самой службе.

Читать

Минус Pornhub: новым пользователям в Великобритании перекрыли доступ

Всюду жизнь 12:14

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Один из самых популярных порносайтов в мире перестаёт пускать новых пользователей из Великобритании. Уже с 2 февраля доступ сохранится только у тех, кто успел подтвердить возраст заранее.

Читать