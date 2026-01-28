Необходимости во введении дополнительных мер безопасности в стране нет

Политик подчеркнул, что информация об актуальном уровне угроз в стране регулярно обсуждается органами безопасности совместно с высшими должностными лицами, а решения о необходимых мерах принимаются на основе данных, предоставляемых спецслужбами.

По словам Ринкевича, БЗС и Служба государственной безопасности (СГБ) в своих публичных отчетах предупреждают общественность о том, что нельзя расслабляться.

При этом президент отмечает, что периодически поступает информация как о шпионской деятельности, так и о потенциальной саботажной активности. "Мой призыв к обществу таков: если вы заметили что-то подозрительное в своем крае, в своем городе, возможно, в социальных сетях, сообщайте об этом органам безопасности. Только вместе мы можем противостоять этой угрозе", - подчеркнул Ринкевич.

По его мнению, ничто из изложенного в отчетах БЗС или СГБ в настоящее время не требует каких-либо дополнительных мер безопасности.

Как сообщалось, БЗС обнародовало отчет о деятельности за 2025 год, в котором подчеркнуло, что, несмотря на отсутствие прямой военной угрозы для Латвии со стороны России в настоящее время, ряд признаков свидетельствует о потенциальных долгосрочных планах.