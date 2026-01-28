Пакт о миграции: почему латвийские чиновники сдулись

Она напоминает, в чем состоит принцип солидарности: либо принимать в своей стране мигрантов по распределенным квотам, либо платить 20 000 евро за каждого не принятого мигранта. Такой принцип начнет действовать уже летом и у Латвии осталось совсем немного времени на то, чтобы повлиять на подобный расклад.

Некоторым странам уже удалось получить освобождение от квот. Например, Польше, которая доказала, что она уже испытывает огромное миграционное давление, принимая беженцев из Украины и охраняя внешнюю границу ЕС с Белоруссией. То есть может сама претендовать на помощь ЕС. Подобный статус получили и несколько других стран, включая Эстонию.

Для Латвии пример Эстонии интереснее всего, ведь у этой страны даже нет границы с Белоруссией.

Какие доказательства нужны ЕС

Кумулятивное давление — один из важнейших новых терминов в миграционном пакте ЕС. Это механизм, который не позволяет Брюсселю рассматривать только «пустые» квоты мигрантов на этот месяц, а заставляет его учитывать долгосрочное бремя, которое страна уже несет. И это должно быть оправдано и объяснено.

Эстонии удалось убедить Европейскую комиссию в том, что она приняла очень большое количество украинских беженцев по отношению к своему населению и сталкивается с постоянной угрозой «инструментализации миграции» со стороны России. В этот момент у латышского читателя волосы встают дыбом, потому что что это за «инструментализация миграции», которая есть у эстонцев, а у Латвии нет? Эстонии и Польше удалось доказать инструментализацию, используя сочетание фактов и политического давления. Они не полагались только на рассказы, а представили Брюсселю очень подробный набор фактических доказательств, которые не позволили усомниться во вмешательстве российского и белорусского режимов.

Доказательства и риторика

Польша (а позже и Финляндия, которая помогла Эстонии укрепить свои позиции) предоставила видео- и фотоматериалы, демонстрирующие реальные события на границе и в других местах. Например, пограничники из соседней страны прорезают отверстия в заборе специальными инструментами или буквально загоняют группы мигрантов в страну.

Другой пример, основанный на кропотливой и целенаправленной работе спецслужб, — это показательная организация миграционных потоков и целенаправленная логистика, а именно свидетельства деятельности «туристических агентств» в Минске и Москве, которые организовывали прямые рейсы с Ближнего Востока и государственный транспорт до самой приграничной зоны. Кстати, как закончилась эта масштабная кампания в социальных сетях, когда соблазнительно одетые дамы вдруг массово стали жаловаться на явную нехватку мужчин в Латвии, одновременно обещая принять ислам? Была ли эта кампания расследована?

Кроме того, как эстонские, так и польские службы безопасности проводили систематические допросы задержанных.

Был зафиксирован и тот факт, что у мигрантов, которые незаконно проникали через границу были недавно выданные российские или белорусские визы. А мигранты рассказывали, что власти отбирали у них телефоны, запрещали вернуться и заставляли двигаться в направлении Европы.

Проще говоря, Эстония очень умело использовала риторику Финляндии 2023 и 2024 годов. Когда Россия начала организовывать передвижение мигрантов на велосипедах на финских пограничных пунктах, эстонские чиновники немедленно заявили: «Это не совпадение, это атака на весь восточный фланг НАТО». Они определили миграцию не как гуманитарную проблему, а как угрозу безопасности. Эстонские политики, и ярким примером тому служит Кая Каллас, использовали в международных СМИ термин «миграция как оружие», который эмоционально отозвался в Брюсселе сильнее, чем официальные объяснения Латвии. Любой международный процесс нуждается в маркетинге, в том числе и в СМИ. Бюрократическое бормотание не вписывается в мир, где должно быть ясное, понятное и достаточно драматичное сообщение. Эстония, и Польша в еще большей степени, смогли предложить СМИ и международной среде подходящих харизматичных людей, свободно говорящих по-английски и умеющих продавать потребность на политическом рынке Брюсселя.

Почему в Латвии нет такого же результата?

Нашениеце пишет, что Латвия ведет себя по правилам и заискивает перед Брюсселем там, где другие действуют жестко и оригинально.

По её мнению, проблема на самом деле в Министерстве иностранных дел, которое проводит расследований и не собирает миграционные данные. Министр Байба Браже лично является активным фактором, но это битва, которую нельзя выиграть, не выполнив свою работу. И это должно сделать Министерство внутренних дел. А это нельзя сделать, взявшись за дело только за десять месяцев до выборов.

Для того чтобы Латвия добилась полного освобождения от вступительных и солидарных платежей к июню 2026 года (когда Пакт вступит в силу), на дипломатическом уровне следует использовать различные блоки аргументов.

Польша выиграла, когда доказала, что ресурс уже использован. И Латвии следует сменить риторику с «мы поможем» на «наши возможности превышены».