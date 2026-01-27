Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов (5)

Редакция PRESS 27 января, 2026 13:44

Важно 5 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацблок) собирает митинг против квот на мигрантов.

"Я не хочу, чтобы Рига и Латвия стали местом, одержимым иммигрантами. Увидимся в эту среду, 28 января, в 18:00 у здания Кабинета министров, чтобы выразить протест против квот на мигрантов и иммиграции", - пишет Ратниекс в своем Твиттере/X.

С 12 июня 2026 года вступает в силу механизм обязательной солидарности в вопросах принятия мигрантов (solidarity pool / mandatory solidarity mechanism). Согласно этому механизму, каждая страна может выбрать свой принцип солидарности - принять у себя в стране мигрантов или выплатить отступные за каждого непринятого в размере 20 000 евро. Интересно, что, например, Эстония получила освобождение от квот на 2026 год, а Латвия его не запрашивала.

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках (5)

Мир 14:58

Мир 5 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год (5)

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 5 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников! (5)

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 5 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors» (5)

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 5 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах (5)

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 5 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро (5)

Важно 14:05

Важно 5 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели (5)

Важно 13:58

Важно 5 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

