"Я не хочу, чтобы Рига и Латвия стали местом, одержимым иммигрантами. Увидимся в эту среду, 28 января, в 18:00 у здания Кабинета министров, чтобы выразить протест против квот на мигрантов и иммиграции", - пишет Ратниекс в своем Твиттере/X.

❌️ Es nevēlos, lai Rīga un Latvija kļūst par imigrantu apsēstu vietu.



‼️ Tiekamies šo trešdien, 28. janvārī, plkst.18.00 pie Ministru kabineta, lai protestētu pret migrantu kvotām un imigrāciju.



— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) January 27, 2026

С 12 июня 2026 года вступает в силу механизм обязательной солидарности в вопросах принятия мигрантов (solidarity pool / mandatory solidarity mechanism). Согласно этому механизму, каждая страна может выбрать свой принцип солидарности - принять у себя в стране мигрантов или выплатить отступные за каждого непринятого в размере 20 000 евро. Интересно, что, например, Эстония получила освобождение от квот на 2026 год, а Латвия его не запрашивала.