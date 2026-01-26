«Изголодавшиеся нищие»: соцсети о многолюдном составе чиновничьей делегации ЛР на Олимпиаде

"Обычно олимпийцев сопровождает один почетный гость — президент страны или премьер-министр. А количество сопровождающих лиц составляет 1 или 2. У нас едут 3 почетных гостя с 11 сопровождающими лицами. Во многих странах такой объем сопровождения считался бы чрезмерным. Требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ объяснение», — пишет Эрик на сайте «X».

"Потому что это не «частный визит», а представительство на государственном уровне с функциями безопасности и дипломатии для президента страны и премьер-министра. Поищите в Google, и поймете больше", - ответил ему один из комментаторов. Но Эрик не отступил.

Он продолжает: «Пусть же едут за свой счет сопровождающие члены семьи, родственники, друзья — сколько угодно. Но все же должно быть стыдно. В США, например, вице-президент США Джеймс Дэвид Венс и государственный секретарь США Марко Рубио, вторая леди Уша Вэнс и посол США в Италии – Тильман Фертитта. 4 человека. У нас – 14».

"Это и есть ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ ЛАТВИИ... Спортсмены – это только лишняя нагрузка и расходы", - поддержал его возмущение один из пользователей.

"Это очень характерно для нас с давних времен, когда в зарубежные командировки всегда ездили высокопоставленные начальники, а не конкретные специалисты, которым следовало бы ехать. Это врожденная бедность" - пишет другой.

"Изголодавшиеся нищие! И не стесняются это демонстрировать!" - ответила Илзе Островска.