«Изголодавшиеся нищие»: соцсети о многолюдном составе чиновничьей делегации ЛР на Олимпиаде

Редакция PRESS 26 января, 2026 20:46

Важно 0 комментариев

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

"Обычно олимпийцев сопровождает один почетный гость — президент страны или премьер-министр. А количество сопровождающих лиц составляет 1 или 2. У нас едут 3 почетных гостя с 11 сопровождающими лицами. Во многих странах такой объем сопровождения считался бы чрезмерным. Требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ объяснение», — пишет Эрик на сайте «X».

"Потому что это не «частный визит», а представительство на государственном уровне с функциями безопасности и дипломатии для президента страны и премьер-министра. Поищите в Google, и поймете больше", - ответил ему один из комментаторов. Но Эрик не отступил. 

Он продолжает: «Пусть же едут за свой счет сопровождающие члены семьи, родственники, друзья — сколько угодно. Но все же должно быть стыдно. В США, например, вице-президент США Джеймс Дэвид Венс и государственный секретарь США Марко Рубио, вторая леди Уша Вэнс и посол США в Италии – Тильман Фертитта. 4 человека. У нас – 14».

"Это и есть ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ ЛАТВИИ... Спортсмены – это только лишняя нагрузка и расходы", - поддержал его возмущение один из пользователей.

"Это очень характерно для нас с давних времен, когда в зарубежные командировки всегда ездили высокопоставленные начальники, а не конкретные специалисты, которым следовало бы ехать. Это врожденная бедность" - пишет другой.

"Изголодавшиеся нищие! И не стесняются это демонстрировать!" - ответила Илзе Островска. 

 

Главные новости

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины
Важно

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров
Важно

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма
Важно

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

