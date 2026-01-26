Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

© LETA 26 января, 2026 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Особенно много пациентов в этом году составили мальчики 10–11 лет. В то же время данные больницы свидетельствуют, что на горках различные травмы получают дети всех возрастных групп.

Наиболее распространённые виды травм — ушибы и переломы рук и ног, травмы головы (ушибы и сотрясения мозга), травмы позвоночника, а также раны.

В больнице отмечают, что в начале года фиксировались и крайне серьёзные травмы, в том числе тяжёлые повреждения позвоночника и головы, из-за которых детей переводили из других лечебных учреждений.

Данные о конкретных местах получения травм BKUS не собирает. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола также пояснила агентству LETA, что вызовы, связанные с травмами, сложно точно локализовать, поскольку они носят разный характер: например, не во всех случаях указывается конкретная горка, а нередко называются ближайшие к месту происшествия улицы или объекты. В Службе подчёркивают, что травмы, связанные с катанием с горок, по-прежнему актуальны и обусловлены как наличием препятствий, так и использованием санок и других средств для спуска.

Ранее сообщалось, что Центр защиты прав потребителей (PTAC), отреагировав на информацию, появившуюся в публичном пространстве, и зафиксированные жителями случаи повторных травм детей в зоне активного отдыха на Дрейлинькалнсе, призывает посетителей горки быть особенно осторожными и обращается к Рижской думе с требованием срочно повысить уровень безопасности на этой территории, сообщило агентству LETA PTAC.

Как поясняют в PTAC, наблюдения жителей свидетельствуют о том, что рельеф горки и текущее благоустройство не подходят для безопасного зимнего отдыха детей. При спуске по склонам дети на средствах для катания развивают высокую скорость, теряют контроль над движением и получают травмы, сталкиваясь с препятствиями или опасно маневрируя из-за неровного покрытия. Такие условия создают высокий риск тяжёлых травм.

PTAC призвал Рижскую думу незамедлительно принять превентивные меры — провести оценку безопасности территории с анализом рельефа склонов, покрытия и потенциальных рисков столкновений, устранить наиболее опасные недостатки инфраструктуры и найти решения по обеспечению безопасности, в том числе ограничить доступ к особо рискованным зонам, а также установить чёткие и хорошо заметные предупреждающие знаки с информацией об опасности и возможных возрастных ограничениях.

PTAC также призывает родителей не полагаться на предположение, что общественное место автоматически является безопасным. Перед тем как позволить детям пользоваться горкой, центр рекомендует убедиться в безопасности спуска, наличии препятствий, а также рассмотреть использование защитной экипировки, например шлемов. В PTAC подчёркивают, что в ситуациях, когда среда не приспособлена для безопасного отдыха, особенно важны присутствие родителей, их внимание и критическое решение о допустимости конкретной активности в конкретном месте.

Ранее также сообщалось, что из-за возможных рисков травматизма вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA) призывает родителей в близлежащих районах ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса.

