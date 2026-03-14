По данным ведомства, в начале марта были задержаны шесть должностных лиц Рижского регионального управления Государственной полиции, а также один бывший сотрудник полиции. Кроме того, по подозрению в содействии этому преступлению задержаны четыре частных лица — предприниматели из сферы похоронных услуг.

Следствие установило, что полицейские могли неоднократно злоупотреблять служебным положением, передавая представителям конкретных похоронных компаний информацию, полученную во время служебных вызовов, о умерших людях и их родственниках.

Это позволяло представителям похоронного бизнеса оперативно связываться с родственниками умерших и заключать договоры на оказание похоронных услуг.

В ходе процессуальных действий следователи изъяли предметы, которые могут содержать информацию о расследуемых преступлениях.

Суд применил к одному из сотрудников полиции меру пресечения в виде ареста. Ещё одному полицейскому запрещено занимать определённые должности в Государственной полиции. Остальным подозреваемым назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В Бюро внутренней безопасности подчеркнули, что добросовестность сотрудников Государственной полиции является важным условием обеспечения законности. Ведомство также отметило профессионализм тех сотрудников, которые не допускают действий, несовместимых со службой в системе внутренних дел.

Дополнительная информация в интересах следствия не раскрывается. При этом бюро напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.