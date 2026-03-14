Будет ли ядерное оружие в Финляндии? В мирное время — нет

«Финляндии не нужно ядерное оружие в мирное время. Никто и не предлагал, чтобы Финляндия должна была завозить ядерное оружие на свою территорию», — заявил Александер Стубб.

Президент подчеркнул, что оборона страны основывается прежде всего на собственной обороноспособности, которая является частью коллективной системы безопасности НАТО. По его словам, система сдерживания альянса включает вооружённые силы, ракетные возможности и ядерный компонент.

При этом Стубб отметил, что Россия в данный момент не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы.

Вопрос дальнейшей подготовки решений по ядерной политике теперь находится в компетенции правительства. Президент выразил надежду, что партии учтут ключевые аспекты безопасности при обсуждении роли Финляндии в системе сдерживания НАТО. По его словам, страна должна использовать все механизмы коллективной защиты альянса, однако размещение ядерного оружия на её территории не рассматривается.

Премьер-министр Петтери Орпо подтвердил, что правящая коалиция учла позицию оппозиции. Он подчеркнул, что правительство готово зафиксировать принцип, согласно которому в мирное время ядерное оружие не будет размещаться в Финляндии.

Да, мы действительно выслушали мнение оппозиции. Мы можем зафиксировать, что в мирное время в Финляндии не будет ядерного оружия», — заявил Петтери Орпо.

Глава крупнейшей оппозиционной партии Антти Линдтман согласился, что правительство признаёт необходимость ограничений в вопросе возможного размещения ядерного оружия.