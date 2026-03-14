Ранее Будрис заявил в интервью агентству BNS, что ему было бы стыдно жить и работать в стране, которая покупает российскую нефть.

«Балтийские государства уже давно танцуют под дудку Зеленского, прыгают, пока Зеленский свистит», — написал Петер Сийярто. Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от собственной энергетической политики.

«Мы не поддадимся шантажу Зеленского. Никто не может говорить нам, где покупать нефть и где её не покупать», — заявил Петер Сийярто.

Спор между политиками возник на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Иран блокирует стратегически важный Ормузский пролив и наносит удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, что вызывает опасения перебоев поставок.

На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз отменить санкции против российской нефти и газа, чтобы ограничить рост цен на энергоносители.

Однако глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил против этого предложения и призвал Евросоюз не поддаваться искушению снизить цены таким способом.

Европейский союз в 2022 году запретил импорт российской нефти морским путём. С января фактически остановлен экспорт российской нефти по трубопроводам через Украину в Венгрию и Словакию.

Поставки по нефтепроводу «Дружба» были прерваны в конце января после повреждения трубопровода в результате российского удара. Это вызвало политическую напряжённость в отношениях Киева с Будапештом и Братиславой.