Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Глава МИД Венгрии: «Балтия танцует под дудку Зеленского» (1)

Редакция PRESS 14 марта, 2026 10:43

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Балтии в том, что они следуют политике президента Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в социальной сети Facebook, комментируя заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса. Об этом пишет LETA.

Ранее Будрис заявил в интервью агентству BNS, что ему было бы стыдно жить и работать в стране, которая покупает российскую нефть.

«Балтийские государства уже давно танцуют под дудку Зеленского, прыгают, пока Зеленский свистит», — написал Петер Сийярто. Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от собственной энергетической политики.

«Мы не поддадимся шантажу Зеленского. Никто не может говорить нам, где покупать нефть и где её не покупать», — заявил Петер Сийярто.

Спор между политиками возник на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Иран блокирует стратегически важный Ормузский пролив и наносит удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, что вызывает опасения перебоев поставок.

На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз отменить санкции против российской нефти и газа, чтобы ограничить рост цен на энергоносители.

Однако глава МИД Литвы Кястутис Будрис выступил против этого предложения и призвал Евросоюз не поддаваться искушению снизить цены таким способом.

Европейский союз в 2022 году запретил импорт российской нефти морским путём. С января фактически остановлен экспорт российской нефти по трубопроводам через Украину в Венгрию и Словакию.

Поставки по нефтепроводу «Дружба» были прерваны в конце января после повреждения трубопровода в результате российского удара. Это вызвало политическую напряжённость в отношениях Киева с Будапештом и Братиславой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать