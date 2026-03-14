Почему в нашем эфире вещает Лукашенко? Как радиоволны игнорируют границы и запреты

Редакция PRESS 14 марта, 2026 10:04

Новости Латвии 0 комментариев

Радиостанции из соседних стран иногда можно услышать и на территории Латвии. Это связано с особенностями распространения радиоволн, которые не учитывают государственные границы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию Elektroniskie sakari.

Специалисты поясняют, что сигнал радиопередатчиков распространяется по законам физики. Если передатчик расположен недалеко от государственной границы, при определённых условиях его сигнал может распространяться на десятки и даже сотни километров и становиться слышным в соседних странах.

В Латвии использование FM-частот регулируется международным Женевским соглашением 1984 года. В документе определены частоты и технические параметры, которые могут использовать радиостанции разных стран, чтобы минимизировать взаимные помехи.

Для этого передатчики, работающие на одинаковой частоте, размещаются на определённом расстоянии друг от друга. Чем мощнее передатчик, тем больше должно быть расстояние. Станции с меньшей мощностью или работающие на разных частотах могут располагаться ближе и использоваться в нескольких местах одной страны.

Например, частота 107,7 MHz используется сразу в нескольких городах — в Риге, Вильнюсе, Браславе и Себеже. Параметры передатчиков рассчитаны таким образом, чтобы радиостанции не создавали серьёзных помех друг другу.

Специалисты также отмечают, что иногда сигнал распространяется дальше обычного из-за погодных условий, особенностей рельефа местности или качества приёмного оборудования.

Кроме того, ранее на частоте 107,7 MHz в Риге вещала программа Latvijas Radio 4. После прекращения её трансляции сильного местного сигнала на этой частоте больше нет, поэтому иногда становятся слышны радиостанции из более удалённых регионов.

В компании подчеркнули, что постоянный мониторинг радиочастот не показывает увеличения мощности передатчиков из соседних стран, однако специалисты продолжают следить за ситуацией.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

