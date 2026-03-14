Почему в нашем эфире вещает Лукашенко? Как радиоволны игнорируют границы и запреты

Специалисты поясняют, что сигнал радиопередатчиков распространяется по законам физики. Если передатчик расположен недалеко от государственной границы, при определённых условиях его сигнал может распространяться на десятки и даже сотни километров и становиться слышным в соседних странах.

В Латвии использование FM-частот регулируется международным Женевским соглашением 1984 года. В документе определены частоты и технические параметры, которые могут использовать радиостанции разных стран, чтобы минимизировать взаимные помехи.

Для этого передатчики, работающие на одинаковой частоте, размещаются на определённом расстоянии друг от друга. Чем мощнее передатчик, тем больше должно быть расстояние. Станции с меньшей мощностью или работающие на разных частотах могут располагаться ближе и использоваться в нескольких местах одной страны.

Например, частота 107,7 MHz используется сразу в нескольких городах — в Риге, Вильнюсе, Браславе и Себеже. Параметры передатчиков рассчитаны таким образом, чтобы радиостанции не создавали серьёзных помех друг другу.

Специалисты также отмечают, что иногда сигнал распространяется дальше обычного из-за погодных условий, особенностей рельефа местности или качества приёмного оборудования.

Кроме того, ранее на частоте 107,7 MHz в Риге вещала программа Latvijas Radio 4. После прекращения её трансляции сильного местного сигнала на этой частоте больше нет, поэтому иногда становятся слышны радиостанции из более удалённых регионов.

В компании подчеркнули, что постоянный мониторинг радиочастот не показывает увеличения мощности передатчиков из соседних стран, однако специалисты продолжают следить за ситуацией.