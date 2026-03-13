Авиакомпания airBaltic потеряла целый самолет: что произошло?

Руководитель по общественным и политическим отношениям «airBaltic» Август Зилбертс сообщил агентству LETA, что во время проверки работы вспомогательного двигателя на земле в Риге самолёт «Airbus A220-300» с регистрационным номером YL-AAO получил серьёзные термические повреждения в зоне крепления фюзеляжа и крыла — в установке озонового фильтра.

После оценки представители «Airbus» пришли к выводу, что восстановление самолёта экономически нецелесообразно. Расследование показало, что техническое обслуживание проводилось в соответствии со всеми действующими процедурами. После инцидента «Airbus» дополнил рекомендации по техобслуживанию для всех самолётов типа A220.

Зилбертс отметил, что самолёт был приобретён в операционный лизинг и застрахован, а по инциденту подано страховое требование, которое сейчас рассматривается.

Каталожная цена одного самолёта «Airbus A220-300» составляет около 90 млн евро, однако фактическая стоимость может значительно отличаться в зависимости от объёма заказа, комплектации, условий договора с производителем и ситуации на рынке.

В финансовом отчёте «airBaltic» за 2025 год указано, что инцидент с самолётом YL-AAO оказал негативное влияние на прибыль концерна в размере 6,2 млн евро. Убытки связаны со списанием стоимости самолёта, стоимости ранее проведённых ремонтных работ и дополнительными резервами на операционные расходы.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 53 самолёта. До середины 2026 года планируется получить ещё три самолёта — всего 56. Флот из 99 самолётов компания рассчитывает сформировать к 2032 году.

По данным LETA, самолёт YL-AAO был получен «airBaltic» в конце марта 2019 года и стал 15-м «Airbus A220-300» во флоте компании.

Ранее также сообщалось, что убытки концерна «airBaltic» в прошлом году составили 44,337 млн евро — это в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. Оборот компании вырос на 4,2% и достиг 779,344 млн евро.