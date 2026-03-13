Авиакомпания airBaltic потеряла целый самолет: что произошло?

© LETA 13 марта, 2026 13:15

Важно 0 комментариев

Флот национальной авиакомпании Латвии «airBaltic» сократился на один самолёт «Airbus A220-300». Во время технического обслуживания в июне прошлого года самолёт получил серьёзные термические повреждения, что привело к убыткам концерна «airBaltic» в размере 6,2 млн евро в 2025 году, следует из годового отчёта компании.

Руководитель по общественным и политическим отношениям «airBaltic» Август Зилбертс сообщил агентству LETA, что во время проверки работы вспомогательного двигателя на земле в Риге самолёт «Airbus A220-300» с регистрационным номером YL-AAO получил серьёзные термические повреждения в зоне крепления фюзеляжа и крыла — в установке озонового фильтра.

После оценки представители «Airbus» пришли к выводу, что восстановление самолёта экономически нецелесообразно. Расследование показало, что техническое обслуживание проводилось в соответствии со всеми действующими процедурами. После инцидента «Airbus» дополнил рекомендации по техобслуживанию для всех самолётов типа A220.

Зилбертс отметил, что самолёт был приобретён в операционный лизинг и застрахован, а по инциденту подано страховое требование, которое сейчас рассматривается.

Каталожная цена одного самолёта «Airbus A220-300» составляет около 90 млн евро, однако фактическая стоимость может значительно отличаться в зависимости от объёма заказа, комплектации, условий договора с производителем и ситуации на рынке.

В финансовом отчёте «airBaltic» за 2025 год указано, что инцидент с самолётом YL-AAO оказал негативное влияние на прибыль концерна в размере 6,2 млн евро. Убытки связаны со списанием стоимости самолёта, стоимости ранее проведённых ремонтных работ и дополнительными резервами на операционные расходы.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 53 самолёта. До середины 2026 года планируется получить ещё три самолёта — всего 56. Флот из 99 самолётов компания рассчитывает сформировать к 2032 году.

По данным LETA, самолёт YL-AAO был получен «airBaltic» в конце марта 2019 года и стал 15-м «Airbus A220-300» во флоте компании.

Ранее также сообщалось, что убытки концерна «airBaltic» в прошлом году составили 44,337 млн евро — это в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. Оборот компании вырос на 4,2% и достиг 779,344 млн евро.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

