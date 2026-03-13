В Даугавпилсе вода наступает! Затоплена набережная

По данным Управления коммунального хозяйства Даугавпилса, уровень воды в Даугаве на территории города продолжает расти. В пятницу он достиг отметки 2,2 метра выше нулевого уровня, из-за чего нижняя часть променада оказалась под водой.

Муниципалитет призывает жителей и гостей города соблюдать осторожность и воздержаться от прогулок по затопленному участку набережной из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве продолжает повышаться с увеличивающейся интенсивностью. На участке реки у границы Латвии и Белоруссии вода с начала месяца поднялась почти на два метра.

При этом пока общий уровень воды в реке остаётся относительно невысоким. В ближайшие дни ожидается дальнейший подъём на несколько метров, что может привести к затоплению пойм Даугавы.

Также отмечается, что Даугава всё ещё покрыта льдом. Во время ледохода возможны резкие колебания уровня воды, что может дополнительно осложнить паводковую ситуацию.