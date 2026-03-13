Возможны сильные дожди и мокрый снег: прогноз на ближайшие дни

В субботу и воскресенье ожидается небольшая облачность. В последний день недели облачность в Курземе увеличится, возможны дожди, особенно вечером.

Ожидается ветреная погода — в течение дня ожидаются южные порывы ветра до 11-16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха составит +1–+6 градусов, в некоторых районах восточных регионов термометр опустится на градус ниже нуля. Днём воздух потеплеет до +10–+15 градусов, а в субботу местами до +16, +17 градусов.

Начало следующей недели во многих местах будет дождливым, местами возможны сильные дожди и мокрый снег, но в Латгалии прогнозируется преимущественно сухая погода.

По мере приближения конца недели атмосферное давление будет повышаться, что приведет к небольшому количеству осадков и слабому ветру. В среднем температура воздуха будет на пару градусов ниже, чем на этой неделе, а в некоторых местах ночью температура будет опускаться ниже нуля.