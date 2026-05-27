Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

Долг закончился СИЗО: житель Баварии поставил у налоговой копию ворот Аушвица

Редакция PRESS 27 мая, 2026 19:23

Всюду жизнь 0 комментариев

В Германии налоговый конфликт превратился в уголовное дело с нацистской символикой, отпечатками пальцев и следственным изолятором.

33-летнего Мариуса П. задержали после истории у налоговой службы в баварском городе Эггенфельден. По версии следствия, он установил перед зданием Finanzamt деревянную конструкцию, похожую на ворота концлагеря Аушвиц, с печально известной надписью “Arbeit macht frei”. Немецкие СМИ писали, что конструкция была сделана с деталями, напоминающими оригинал, включая характерное оформление букв.

На этом история, по версии следствия, не закончилась. Позже у входа появилась ещё одна деревянная конструкция — уже похожая на объект, связанный с лагерями уничтожения. После этого дело забрала Генпрокуратура Мюнхена, а расследование стали вести по линии использования символики запрещённых организаций и возможного разжигания ненависти.

Подозреваемого нашли не по громкому признанию, а гораздо прозаичнее: по отпечаткам пальцев на деревянной конструкции. Как пишет Focus со ссылкой на подтверждение Генпрокуратуры Мюнхена, 33-летний мужчина находится в следственном изоляторе; суд счёл, что есть риск побега, поскольку у него польский паспорт, хотя с детства он живёт в Баварии.

По данным BILD, у мужчины был налоговый долг около 70 тысяч евро. Его семья утверждает, что налоговая сама оценила доходы его рекламного агентства, хотя в последние годы выручки, по их словам, не было. Мать подозреваемого заявила изданию, что её сын “не экстремист и не антисемит”, но при этом признала: оправдания поступку нет.

Именно эта деталь делает историю особенно резкой. В обычной версии это мог бы быть спор с налоговой: человек считает начисления несправедливыми, злится, пишет жалобы, нанимает юриста, устраивает одиночный протест. Но здесь протест, если следствие подтвердит версию, был оформлен через символы, которые в Германии не воспринимаются как “чёрный юмор” или “перформанс”.

Полиция ещё в марте сняла и изъяла деревянную конструкцию. Первоначально сообщалось, что неизвестный установил её перед налоговой ночью, а утром сотрудники увидели перед зданием объект, напоминающий ворота концлагеря. Отдельное возмущение вызвало то, что конструкция стояла в зоне парковки для людей с инвалидностью.

Теперь это уже не история о человеке, который “поссорился с налоговой”. Это история о том, как налоговый конфликт, если верить версии следствия, перешёл в зону, где немецкое право реагирует совсем иначе.

Долг можно оспаривать. Начисления можно обжаловать. С налоговой можно воевать письмами, адвокатами и судами. Но когда у входа в ведомство появляется копия ворот Аушвица, дело быстро перестаёт быть спором о деньга

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Важно

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Важно

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать