Долг закончился СИЗО: житель Баварии поставил у налоговой копию ворот Аушвица

33-летнего Мариуса П. задержали после истории у налоговой службы в баварском городе Эггенфельден. По версии следствия, он установил перед зданием Finanzamt деревянную конструкцию, похожую на ворота концлагеря Аушвиц, с печально известной надписью “Arbeit macht frei”. Немецкие СМИ писали, что конструкция была сделана с деталями, напоминающими оригинал, включая характерное оформление букв.

На этом история, по версии следствия, не закончилась. Позже у входа появилась ещё одна деревянная конструкция — уже похожая на объект, связанный с лагерями уничтожения. После этого дело забрала Генпрокуратура Мюнхена, а расследование стали вести по линии использования символики запрещённых организаций и возможного разжигания ненависти.

Подозреваемого нашли не по громкому признанию, а гораздо прозаичнее: по отпечаткам пальцев на деревянной конструкции. Как пишет Focus со ссылкой на подтверждение Генпрокуратуры Мюнхена, 33-летний мужчина находится в следственном изоляторе; суд счёл, что есть риск побега, поскольку у него польский паспорт, хотя с детства он живёт в Баварии.

По данным BILD, у мужчины был налоговый долг около 70 тысяч евро. Его семья утверждает, что налоговая сама оценила доходы его рекламного агентства, хотя в последние годы выручки, по их словам, не было. Мать подозреваемого заявила изданию, что её сын “не экстремист и не антисемит”, но при этом признала: оправдания поступку нет.

Именно эта деталь делает историю особенно резкой. В обычной версии это мог бы быть спор с налоговой: человек считает начисления несправедливыми, злится, пишет жалобы, нанимает юриста, устраивает одиночный протест. Но здесь протест, если следствие подтвердит версию, был оформлен через символы, которые в Германии не воспринимаются как “чёрный юмор” или “перформанс”.

Полиция ещё в марте сняла и изъяла деревянную конструкцию. Первоначально сообщалось, что неизвестный установил её перед налоговой ночью, а утром сотрудники увидели перед зданием объект, напоминающий ворота концлагеря. Отдельное возмущение вызвало то, что конструкция стояла в зоне парковки для людей с инвалидностью.

Теперь это уже не история о человеке, который “поссорился с налоговой”. Это история о том, как налоговый конфликт, если верить версии следствия, перешёл в зону, где немецкое право реагирует совсем иначе.

Долг можно оспаривать. Начисления можно обжаловать. С налоговой можно воевать письмами, адвокатами и судами. Но когда у входа в ведомство появляется копия ворот Аушвица, дело быстро перестаёт быть спором о деньга