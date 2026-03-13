Цитсковскис: при Кариньше меня просили молчать и искажать информацию (1)

Редакция PRESS 13 марта, 2026 11:05

Выбор редакции 1 комментариев

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис заявил в Комиссии Сейма по запросам, что чиновникам давались указания скрывать или искажать информацию при общении со СМИ. Вопрос обсуждался на заседании Комиссии Сейма, где рассматривался депутатский запрос к премьер-министру Эвике Силине о редакционной независимости общественных медиа и прозрачности правительственной коммуникации.

По словам Цитсковскиса, общество имеет право получать правдивую, объективную и всестороннюю информацию, и это обязанность как государственных должностных лиц, так и журналистов.

«Общество имеет право на правдивую, объективную и всестороннюю информацию. И главная задача как государственных должностных лиц, так и журналистов - обеспечить её предоставление», - заявил Цитсковскис.

Он пояснил, что коммуникация премьер-министра с обществом и СМИ в значительной степени осуществляется через советников. Их задача - добиваться того, чтобы премьер-министр представлялась в максимально положительном свете, тогда как нежелательные темы передаются чиновникам.

«Задача советников - добиться того, чтобы премьер-министр была представлена в максимально положительном свете. Вся нежелательная коммуникация перенаправляется чиновникам, которым дают конкретные указания, что отвечать и о чём не говорить», - сказал Цитсковскис.

По его словам, чиновникам могли давать поручения умалчивать о части информации или предоставлять неполные ответы. В качестве примера он упомянул вопросы, связанные с правительственными перелётами.

«Мне давали задания умалчивать, не предоставлять информацию или даже давать недостоверную информацию», - заявил Цитсковскис.

Он также отметил, что если интервью могло быть неприятным для премьер-министра, от участия в нём отказывались. В качестве примера он привёл ситуацию, когда бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш регулярно не участвовал в телевизионных программах журналиста Яниса Домбура.

Кроме того, по словам Цитсковскиса, журналисты и медиа, которые могли публиковать неблагоприятную информацию о премьер-министре, иногда просто игнорировались.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

