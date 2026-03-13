«Общество имеет право на правдивую, объективную и всестороннюю информацию. И главная задача как государственных должностных лиц, так и журналистов - обеспечить её предоставление», - заявил Цитсковскис.

«Задача советников - добиться того, чтобы премьер-министр была представлена в максимально положительном свете. Вся нежелательная коммуникация перенаправляется чиновникам, которым дают конкретные указания, что отвечать и о чём не говорить», - сказал Цитсковскис.

По его словам, чиновникам могли давать поручения умалчивать о части информации или предоставлять неполные ответы. В качестве примера он упомянул вопросы, связанные с правительственными перелётами.

«Мне давали задания умалчивать, не предоставлять информацию или даже давать недостоверную информацию», - заявил Цитсковскис.

Он также отметил, что если интервью могло быть неприятным для премьер-министра, от участия в нём отказывались. В качестве примера он привёл ситуацию, когда бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш регулярно не участвовал в телевизионных программах журналиста Яниса Домбура.

Кроме того, по словам Цитсковскиса, журналисты и медиа, которые могли публиковать неблагоприятную информацию о премьер-министре, иногда просто игнорировались.