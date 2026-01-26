Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

Редакция PRESS 26 января, 2026 17:54

Важно 0 комментариев

LETA

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

Латвийская фигуристка Софья Степченко ещё с лета 2024 года неоднократно информировала различные учреждения об эмоциональном и ином насилии со стороны своих бывших тренеров — Раймо Рейнсалу и Ольги Ковальковой, сообщает портал о фигурном катании Anything GOEs.

«Нужно говорить правду. Я буквально сбежала от своих бывших тренеров. Они были крайне манипулятивны. Меня неоднократно оскорбляли, обо мне распространяли слухи и ложь. Они заставляли меня делать невозможные вещи, когда я была травмирована. Они могут пообещать результат — но какой ценой? Это того не стоит», — сказала она, ранее заявив в другом интервью, что, тренируясь у этих специалистов, задумывалась о самоубийстве.

«Я многое скрывала. Никто не знает, что у меня были панические атаки. Никто не знает, что после проката короткой программы я была в таком кризисе, что принимала разные лекарства. Я несколько раз пыталась покончить с собой. Мой психиатр принял решение поместить меня в больницу на три недели. Затем я снова попыталась покончить с собой — повесившись. Меня снова госпитализировали, на этот раз на четыре недели, где мне диагностировали расстройство личности с ПТСР».

В 2024 году Степченко переехала из Латвии в Швейцарию, чтобы тренироваться под руководством Стефана Ламбьеля (он также является тренером Дениса Васильева). Именно тогда нынешняя 19-летняя спортсменка начала публично высказываться о своих бывших тренерах. В своих обвинениях в адрес Рейнсалу она указала, что он душил и избивал своих подопечных.

В мае 2024 года Степченко впервые сообщила Латвийской ассоциации фигурного катания (LSA) о возможном насилии со стороны обоих тренеров. В мае 2025 года она направила в LSA официальное письмо, которое затем было передано полиции. В сентябре полиция запросила у фигуристки дополнительную информацию, которую она предоставила. Спортсменка передала детальные сведения, включая имена других спортсменов, которые могли бы подтвердить насильственные действия бывших тренеров. В декабре 2025 года полиция проинформировала Степченко об открытии дела и начале расследования.

В августе 2025 года расследование в отношении тренеров начала также Международная федерация конькобежного спорта (ISU). В результате этого на юниорском этапе серии Grand Prix, проходившем в сентябре прошлого года в Баку, Рейнсалу не смог присутствовать и был заменён другим официальным лицом. Несмотря на то что ISU продолжает расследование обвинений, а полиция также ведёт дело, Рейнсалу продолжает работать тренером по фигурному катанию.

Ещё в середине января этого года он был руководителем латвийской делегации на чемпионате Европы 2026 года в Великобритании. Одним из его учеников является Федир Кулиш, обеспечивший себе участие в Олимпийских играх этого года. LSA не дала порталу пояснений, почему Рейнсалу, который вместе с Ковальковой отрицает выдвинутые против него обвинения, находился в составе латвийской делегации. Ассоциация направила СМИ список латвийской делегации на Игры в Милане, в котором Рейнсалу не значится, однако на соревнования он отправится под представительством другой страны (предположительно Литвы) и при этом получит экипировку сборной Латвии. Это, вероятно, означает, что Рейнсалу всё же будет находиться рядом с национальной командой.

Специалист по фигурному катанию продолжает работать в рижском клубе Kristal Ice Club. Также он тренирует латвийских и литовских фигуристов, и его подопечные из обеих стран квалифицировались на Олимпийские игры. На чемпионате Европы Рейнсалу и Ковалькова также сопровождали спортсменов из Эстонии, чьи тренеры не смогли присутствовать на соревнованиях из-за болезни.

В редакцию СМИ обратилась и бывшая жена Рейнсалу Татьяна, которая привела различные примеры насилия со стороны бывшего мужа по отношению к ней и дочери. «Я благодарна за всю поддержку», — говорит в то же время сама Степченко, которая постепенно возвращается в фигурное катание. «Я получила много сообщений и читаю их все с большой благодарностью».

Софья Степченко — двукратная чемпионка Латвии по фигурному катанию (2022 и 2023 годы), а также победительница Кубка Volvo. На чемпионате Европы 2023 года она заняла 11-е место, а на чемпионате мира 2025 года — 30-е.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины
Важно

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма
Важно

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления
Важно

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Читать
Загрузка

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Читать

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Читать

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Читать

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Читать