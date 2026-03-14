Измена в рядах НАТО! Франция и Италия хотят договориться с Ираном насчет Ормузского пролива

По их словам, страны Европы начали переговоры с Тегераном, стремясь заключить сделку, гарантирующую безопасный проход их судов через Ормузский пролив.

Два источника отметили, что неясно, готов ли Иран вести переговоры по этому вопросу.

Иран блокирует Ормузский пролив с начала войны с США и Израилем. Судоходство через него практически остановилось. На этом фоне цены на нефть существенно выросли. Ранее Китай пытался договориться с Ираном о пропуске танкеров, которые везут нефть и сжиженный природный газ в китайские порты.

США и Франция допускают, что военные корабли будут сопровождать танкеры, пересекающие Ормузский пролив, однако ни одна из стран не планирует начинать эти операции немедленно, пишет Bloomberg.