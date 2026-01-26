Бюро омбудсмена на этой неделе начало проверку, чтобы выяснить, соразмерно ли нынешнее регулирование возможному ущемлению права собственности и частной жизни лица, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Свою квартиру в Риге предприниматель и специалист по информационным технологиям Карлис Блументалс сдавал одному и тому же человеку с 2017 года. Квартиросъемщик - гражданин Великобритании - произвел впечатление богатого бизнесмена. Был пунктуальным, рассчитывался вовремя, квартиру содержал в порядке. Поэтому одно предприятие Карлис жильцу в том же 2017 году разрешил зарегистрировать.

Через несколько лет компания была ликвидирована. Других согласований не было. При этом в договор аренды включен запрет на регистрацию в квартире предприятий. Поэтому летом прошлого года большим сюрпризом для Карлиса стало обращение к нему полиции, которая попросила объяснить, действительно ли в его квартире работает какая-то фирма.

Выяснилось, что таких было восемь. Почти все посторонние предприятия "прописаны" в квартире Блументалса в прошлом году.

СГД заметила в их деятельности признаки фиктивной предпринимательской деятельности. Например, принадлежащая финнам фирма "Greta Carbon" по этому - единственному указанному - адресу задекларировала производство твердого топлива из растительной биомассы, которое невозможно осуществить в квартире. Как и работать трем предприятиям оптовой торговли пищевой продукцией ("Maurilat", Velmark Global, Harmonique), которые принадлежат гражданину Маврикия, Индии и Мьянмы соответственно.

И остальными компаниями владеют иностранцы.

В Регистр предприятий все они подали заверение, что предприятия имеют право находиться по этому адресу.

По всей Латвии, по данным "Lursoft", существует не менее 30 адресов, по каждому из которых зарегистрировано более 50 предприятий.

(Lsm.lv)