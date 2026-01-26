Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

В квартире рижанина сами зарегистрировались 8 фирм: как это? (1)

© LETA 26 января, 2026 13:05

Важно 1 комментариев

В целях уменьшения бюрократии несколько лет назад государство разрешило регистрировать юридический адрес фирмы без письменного согласия собственника недвижимости. В результате хозяин одной рижской квартиры уже несколько месяцев пытается избавиться от восьми зарегистрированных в ней без согласования с ним фирм, а до тех пор его квартира включена в список рисковых адресов.

Бюро омбудсмена на этой неделе начало проверку, чтобы выяснить, соразмерно ли нынешнее регулирование возможному ущемлению права собственности и частной жизни лица, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Свою квартиру в Риге предприниматель и специалист по информационным технологиям Карлис Блументалс сдавал одному и тому же человеку с 2017 года. Квартиросъемщик - гражданин Великобритании - произвел впечатление богатого бизнесмена. Был пунктуальным, рассчитывался вовремя, квартиру содержал в порядке. Поэтому одно предприятие Карлис жильцу в том же 2017 году разрешил зарегистрировать.

Через несколько лет компания была ликвидирована. Других согласований не было. При этом в договор аренды включен запрет на регистрацию в квартире предприятий. Поэтому летом прошлого года большим сюрпризом для Карлиса стало обращение к нему полиции, которая попросила объяснить, действительно ли в его квартире работает какая-то фирма.

Выяснилось, что таких было восемь. Почти все посторонние предприятия "прописаны" в квартире Блументалса в прошлом году.

СГД заметила в их деятельности признаки фиктивной предпринимательской деятельности. Например, принадлежащая финнам фирма "Greta Carbon" по этому - единственному указанному - адресу задекларировала производство твердого топлива из растительной биомассы, которое невозможно осуществить в квартире. Как и работать трем предприятиям оптовой торговли пищевой продукцией ("Maurilat", Velmark Global, Harmonique), которые принадлежат гражданину Маврикия, Индии и Мьянмы соответственно.

И остальными компаниями владеют иностранцы.

В Регистр предприятий все они подали заверение, что предприятия имеют право находиться по этому адресу.

По всей Латвии, по данным "Lursoft", существует не менее 30 адресов, по каждому из которых зарегистрировано более 50 предприятий.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии
Важно

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте
Важно

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте (3)

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании
Важно

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов (1)

Важно 15:38

Важно 1 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать
Загрузка

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО (1)

Мир 15:36

Мир 1 комментариев

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Читать

Рижская дума «под градусом»: этика против закона (1)

Важно 15:26

Важно 1 комментариев

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Читать

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной (1)

Важно 15:19

Важно 1 комментариев

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Читать

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek (1)

Мнения 15:14

Мнения 1 комментариев

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Читать

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию (1)

Мир 14:50

Мир 1 комментариев

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Читать

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии (1)

Важно 14:42

Важно 1 комментариев

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Читать