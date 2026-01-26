Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Впрочем, в юниорском зачете весь пьедестал почета все равно заняли немецкие экипажи. От ставшего здесь победителем экипажа Лаурина Церна, латвийский по сумме двух попыток отстал на 0,99 секунды. А вот в группе U-23 преимущество двойки Грантиньша над ближайшими преследователями из Лихтенштейна составило 0,83 секунды. В этой возрастной группе на старт в общей сложности вышло десять экипажей, в юниорском зачете выступало 16 двоек.

Что касается других представителей Латвии на трассе Санкт-Морица, то в женской конкуренции на монобобе наша Амелия Котане стала 11-й, в категории U-23 — седьмой. Отставание Котане от взявшей «золото» Деборы Аннен (Швейцария) составило более трех секунд. Всего в этих соревнованиях было заявлено 15 бобслеисток.

Стоит напомнить, что на предстоящих в Италии Олимпийских играх в таком виде спорта, как бобслей, Латвия будет представлена девятью спортсменами: восемь человек основного состава плюс один резервист. Это два экипажа-четверки (пилоты — Екабс Календа и Ренарс Грантиньш), а также две двойки.

