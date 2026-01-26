Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Редакция PRESS 26 января, 2026 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Впрочем, в юниорском зачете весь пьедестал почета все равно заняли немецкие экипажи. От ставшего здесь победителем экипажа Лаурина Церна, латвийский по сумме двух попыток отстал на 0,99 секунды. А вот в группе U-23 преимущество двойки Грантиньша над ближайшими преследователями из Лихтенштейна составило 0,83 секунды. В этой возрастной группе на старт в общей сложности вышло десять экипажей, в юниорском зачете выступало 16 двоек.

Что касается других представителей Латвии на трассе Санкт-Морица, то в женской конкуренции на монобобе наша Амелия Котане стала 11-й, в категории U-23 — седьмой. Отставание Котане от взявшей «золото» Деборы Аннен (Швейцария) составило более трех секунд. Всего в этих соревнованиях было заявлено 15 бобслеисток.

Стоит напомнить, что на предстоящих в Италии Олимпийских играх в таком виде спорта, как бобслей, Латвия будет представлена девятью спортсменами: восемь человек основного состава плюс один резервист. Это два экипажа-четверки (пилоты — Екабс Календа и Ренарс Грантиньш), а также две двойки.

Фото иллюстративное

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

