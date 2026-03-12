В пятницу обещают тёплый день и порывы ветра до 16 м/с

Ночью облаков станет меньше, местами возможен туман. При слабом и умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха опустится до -1…+4 градусов. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Днём южный ветер усилится, порывы достигнут 11-16 метров в секунду. В Латгале ветер останется более слабым, а наиболее ветреная погода ожидается в Курземе. Воздух прогреется до +10…+14 градусов.

В Риге утром возможна облачная погода, однако днём облаков станет меньше. Южный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха повысится примерно с +1 градуса ночью до +12 градусов во второй половине дня.