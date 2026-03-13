-О параллельных реальностях Когда возвращаешься в Ригу, сразу чувствуешь себя в другой реальности, потому что езда по переполненным улицам Риги напоминает «краш-тест». Однако, когда включаешь давно забытый общественный телеканал LTV1, Dombura KNL, который разносит в пух и прах отчет о реализации декларации правительства Силини или последний «переломный момент» правительства, это ощущение параллельной реальности усиливается до гипертрофированных масштабов — У НАС ЕСТЬ РОСТ в нашей стране! Серьезно??? Выйдите на улицы, поговорите с людьми и прогуляйтесь по городу мимо пустых витрин магазинов, где раньше были магазины и небольшие лавки, а теперь только таблички «Сдается в аренду» или «Продается»!

На прошлой неделе мне пришлось помогать одинокой пожилой женщине, малоимущей, чья пенсия за всю жизнь составляет всего 570 евро, и она не может покрыть все свои расходы, а также является инвалидом второй группы, испытывает трудности с передвижением и имеет различные другие проблемы со здоровьем.

Мне пришлось помочь этой женщине пройти свой «путь на Голгофу», который она должна проходить ежеквартально, каждые 3 месяца, чтобы получать государственную поддержку как малоимущая гражданка.

Мне было стыдно за страну! Пожилую женщину, у которой нет родственников и которая едва передвигается с палочкой, с самого начала гоняют в банк, чтобы она получила распечатку своего банковского счета за последние 3 месяца, чтобы доказать государству в лице VSAA, что она вдруг за эти 3 месяца не стала миллионершей ПОЗОР!

Государство, которое десятилетиями копило деньги из бюджета на создание и поддержание различных электронных систем (миллионы были растрачены), не могло ли избавить пожилых людей от этого шага, обязав банки сообщать VSAA онлайн??? Поэтому, с Божьей помощью, мы с тетей помчались в банк – я заранее записалась, потому что теперь «РОСТ» государства повлиял и на отношение банков к клиенту, ведь если раньше можно было просто прийти в банк и решить интересующие тебя вопросы, то теперь только по предварительной записи.

В банке – новые проявления РОСТА застали меня врасплох – с тетушки взяли 10 евро за каждую страницу распечатки счета. Но поскольку государство VSAA может отказать человеку в статусе малоимущего, если на счету хранятся «гробовые деньги» (несколько сотен евро, блин), их нужно снять, потому что в конце периода на счету не должно быть сбережений.

Перед визитом в банк тетушка сняла немного денег, и оказалось, что на счету не хватает средств для оплаты квартальной выписки о том, что ты не стала миллионершей. В банке, конечно же, тетушку с удивлением спрашивают: а у вас нет интернет-банкинга?

Сколько пожилых людей старше 80 лет вы знаете, которые пользуются интернет-банкингом???

Еще одно проявление политики вымогательства, проводимой Партией единства, — геноцид против пожилых людей, унижение стариков путем внедрения услуг и инструментов, которыми они не могут пользоваться из-за своего возраста.

Огромное спасибо сотруднику банка за доброту и скидку, благодаря которой с тети взяли всего 20 евро за выписку, вместо 30. Наблюдая за всем этим, я с ужасом представляла, что делают эти малоимущие пенсионеры, которые по совету наших ненавистников наличных денег расплачиваются в магазинах банковскими картами, а их выписки по счетам могут занимать, например, 10 страниц СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?!

После банка мы отправились в VSAA, где снова КАЖДЫЙ КВАРТАЛ (❓❓❓) для получения статуса малоимущего необходимо подавать заявление и выписку по счету об отсутствии миллионов на счету. И все это для пожилого, больного человека, который всю жизнь работал на благо страны, но в конце жизни остался один. ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПРОТИВНО и ПОЗОРНО!

Но с экрана LTV1 толстые морды говорят нам, что у нас есть РОСТ Для большинства общества, о котором толстые негодяи из Unity/Pro понятия не имеют, ИСТИННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, для одних сейчас, для других позже, — это ОТДЕЛИМОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ с постоянными унижениями, одно за другим причиняемыми обманщиками власти.