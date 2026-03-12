Государство поможет с оплатой коммунальных платежей: кому дадут и сколько?

Только малоимущим

Как сообщает агентство LETA, внесены поправки в Закон о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают в зимний период 2026 года — с 1 января по 30 апреля — повышение коэффициентов, применяемых при расчете жилищного пособия.

Коэффициент для отдельно проживающего пенсионера или лица с инвалидностью увеличен с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, где проживают только пенсионеры или лица с инвалидностью, а также для таких домохозяйств с детьми — с 1,7 до 2. Для остальных домохозяйств — с 1,3 до 1,7. Большинству жителей страны, не имеющих статуса малообеспеченных или нуждающихся, подобная информация малопонятна.

Объясняем.

Закон о социальных услугах и социальной помощи был принят в Латвии еще в 2002 году. С тех пор в него вносились многочисленные поправки. В документе прописано, что отправной точкой при назначении пособия является гарантированный минимальный доход (GMI) — сумма, которую государство гарантирует человеку, имеющему легальный статус проживания в стране.

В 2026 году GMI повышен и составляет 187 евро для одинокого человека и плюс 131 евро для каждого члена семьи. Именно к этой сумме и применяются те самые повышающие коэффициенты, которые были увеличены в новых поправках. После оплаты счетов за коммунальные услуги (включая счета за электроэнергию, газ и мобильную связь) у претендента на пособие должна оставаться следующая сумма:

* у одинокого пенсионера или лица с инвалидностью: 187 х 2,5 = 467,5 евро;

* у одинокой матери с ребенком: (187 + 131) х 2 = 636 евро;

* у семьи без детей: (187 + 131) х 1,7 = 540,6 евро.

Если после оплаты счетов у вас остается меньше — можно смело обращаться в социальную службу самоуправления и претендовать на жилищное пособие. В законе специально прописано, что консультации и прочие услуги данное ведомство оказывает бесплатно.

Выплаты осуществляются из бюджета местных самоуправлений. Если заявление одобрят, разница между вашим фактическим доходом и установленным порогом будет перечислена напрямую домоуправлению в счет оплаты коммунальных услуг. Для каждого получателя пособия сумма индивидуальна.

Всё проверят

Однако претендовать на пособие может далеко не каждый житель Латвии. Необходимо доказать социальной службе, что вы действительно нуждаетесь в помощи. Лучше всего это получается у лиц без определенного места жительства, о которых все заботятся. Гораздо сложнее тем, кто хоть что-то заработал за жизнь.

Согласно статье 36 закона, перед принятием решения о перечислении социальной помощи социальные службы самоуправления обязаны оценить общие материальные ресурсы домашнего хозяйства, используя данные государственных и муниципальных информационных систем. Сначала учитываются доходы.

Не принимаются во внимание:

* алименты в минимальном размере;

* семейное пособие;

* пособие по инвалидности;

* минимальная заработная плата (в 2026 году — 780 евро до уплаты налогов).

Учитываются:

* пенсия;

* заработная плата выше минимальной;

* доход от сдачи в аренду недвижимости (в том числе единственного жилья).

Далее оценивается имущество.

У нуждающегося может быть в собственности:

* единственное жилье, где он задекларирован (площадь, количество комнат и наличие дорогих предметов обстановки законом не ограничены);

* один легковой автомобиль с максимальным весом до 3,5 тонны (два — если в семье есть дети или человек с инвалидностью с особыми потребностями);

* один гараж (если он не приносит дохода);

* земельный участок до 5 гектаров.

Земля не должна приносить дохода. Допускается только использование под огород или сад для личных нужд. На этих 5 гектарах можно возводить хозяйственные постройки и домик, пригодный для проживания только в летний период.

Потребуют и выписку с банковского счета. На нем сумма не должна превышать порог для малоимущего домохозяйства: в 2026 году это 425 евро на одинокого человека и по 298 евро на каждого следующего члена семьи.

Визит домой

До принятия окончательного решения социальный работник вправе посетить заявителя на дому. Закон оставляет широкое поле для интерпретаций. Все зависит от конкретного чиновника.

Как рассказала Лариса Л., получившая статус малоимущей, во время визита социальный работник даже поинтересовался, почему в квартире стоят две стиральные машины. Женщина объяснила, что одна из них неисправна, но вынести ее на утилизацию у нее нет ни сил, ни средств. Тем не менее сотрудница попросила включить технику. Лишь убедившись, что машина действительно не работает, чиновница успокоилась.

После всех проверок в течение месяца вы получаете окончательное решение и статус, который необходимо подтверждать каждые 3-6 месяцев. Следует учитывать, что пособие покрывает текущие коммунальные платежи, но не компенсирует долги за предыдущие периоды.

Ожидается, что нагрузка на работников социальных служб значительно возрастет. Не случайно для них предусмотрена 30-процентная надбавка к окладу.

Александр ФЕДОТОВ