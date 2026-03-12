«Россия не получит смягчения санкций»: министр энергетики США после визита посланника Путина

Редакция PRESS 12 марта, 2026 18:38

0 комментариев

Планы США по возможному смягчению санкций против России, о которых ранее говорил Дональд Трамп на фоне энергетической турбулентности из-за войны в Иране, похоже, окончательно отбюрощены. Вашингтон не намерен ослаблять давление на российскую нефть — напротив, готовит новые ограничения. Об этом в интервью CNN в четверг заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Россия не получит смягчения санкций», — подчеркнул он. Более того, по словам Райта, США рассматривают возможность дальнейшего ужесточения давления: вслед за нефтяными санкциями могут последовать ограничения на российский уран. Также обсуждается отказ от поставок российского ядерного топлива для американских АЭС.

Заявление американского министра прозвучало на фоне активных контактов между Москвой и окружением Дональда Трампа. Накануне в США вновь прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — ключевой переговорщик Кремля в диалоге с командой бывшего президента.

Он отправился во Флориду, где находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, и провел там переговоры с представителями его окружения. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди обсуждаемых тем было и «взаимодействие на энергетических рынках». Впрочем, в Кремле признают: говорить о конкретных результатах пока преждевременно.

Сам Дмитриев после переговоров заявил, что в США начинают осознавать «системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики», а также «деструктивность санкционной политики».

Накануне визита он также предупреждал о новой угрозе для мировых рынков. По его словам, вслед за возможным нефтяным кризисом из-за войны в Иране мир может столкнуться с перебоями в поставках удобрений. Значительная их часть проходит через Ормузский пролив — одну из ключевых артерий мировой торговли, судьба которой сейчас напрямую зависит от развития конфликта на Ближнем Востоке.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

