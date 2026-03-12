«Россия не получит смягчения санкций»: министр энергетики США после визита посланника Путина

«Россия не получит смягчения санкций», — подчеркнул он. Более того, по словам Райта, США рассматривают возможность дальнейшего ужесточения давления: вслед за нефтяными санкциями могут последовать ограничения на российский уран. Также обсуждается отказ от поставок российского ядерного топлива для американских АЭС.

Заявление американского министра прозвучало на фоне активных контактов между Москвой и окружением Дональда Трампа. Накануне в США вновь прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — ключевой переговорщик Кремля в диалоге с командой бывшего президента.

Он отправился во Флориду, где находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, и провел там переговоры с представителями его окружения. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди обсуждаемых тем было и «взаимодействие на энергетических рынках». Впрочем, в Кремле признают: говорить о конкретных результатах пока преждевременно.

Сам Дмитриев после переговоров заявил, что в США начинают осознавать «системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики», а также «деструктивность санкционной политики».

Накануне визита он также предупреждал о новой угрозе для мировых рынков. По его словам, вслед за возможным нефтяным кризисом из-за войны в Иране мир может столкнуться с перебоями в поставках удобрений. Значительная их часть проходит через Ормузский пролив — одну из ключевых артерий мировой торговли, судьба которой сейчас напрямую зависит от развития конфликта на Ближнем Востоке.